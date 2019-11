Hvilken af Thailands øer passer bedst til dig?

De frodige øer mod nord - Koh Chang og Koh Mak

Tæt på grænsen til Cambodia ligger Koh Chang, der er den næststørste ø i det Thailandske landskab. De første ord, der vil falde dig ind, når du nærmer dig, er frodig, grøn og tætbevokset. Den vilde natur ligger i stærk kontrast til øens strande, hvor White Sand Beach er den første strand, du vil møde, når du kommer i land med den gyngende færge. Her er masser af liv og et stort udbud af restauranter heriblandt vestlige genkendeligheder. På Klong Prao Beach er der større sandsynlighed for at finde en privat oase, mens den på kridhvide Lonely Beach står på feel good vibes og hippiestemning helt ud til fingerspidserne.

Kun omkring to timers sejltur fra Koh Chang ligger den lille, uspolerede ø, Koh Mak. Den er et sandt lille palme-paradis, da store dele af øen er dækket af palmeplantager. Modsat Koh Chang er turismen ikke udbredt på samme måde her, hvilket gør Koh Mak til et oplagt lille get away. Hop i badetøjet og find snorkelgearet frem for der gemmer sig et alsidigt dyreliv under havets overflade. Snorkel for eksempel over de sunkne elefantstatuer som i dag udgør et livligt hjem for fisk i alle regnbuens farver.