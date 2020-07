Send til din ven. X Artiklen: Hvilke faktorer påvirker din søvn? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvilke faktorer påvirker din søvn?

God søvn er essentielt for at fungere godt i en hektisk hverdag, men mange danskere får ikke nok søvn. De fleste ved, at de skal undgå kaffe lige inden sengetid, men hvilke faktorer påvirker egentlig din søvn? Og hvad kan du selv gøre for at sove bedre? Det kan du læse mere om her.

Undgå skærmbrug inden sengetid Vi er efterhånden ved at forstå, at vores skærmbrug kan påvirke vores søvn, mere end vi tror. Din telefon, din computer og din tablet afgiver en form for blåt lys, der sender signaler til din hjerne om, at den skal være vågen. Derfor bliver søvnhormonet melatonin ikkr udløst som det skal, og dermed kan du ikke falde i søvn. Din krop har nemlig et indre ur, der fortæller dig, hvornår du skal være vågen, og hvornår du skal sove. Dette ur er dog ret følsomt for ydre faktorer som for eksempel skærmbrug og lys generelt. Et par timer inden sengetid er det derfor en god ide at skifte til en aktivitet, der ikke indebærer blåt lys. Det kan for eksempel være at læse en bog eller lytte til en podcast med lukkede øjne. Så begynder man at sende signaler til sin hjerne om, at nu er det snart på tide at gå i hvilemodus. Der er mange, der bruger skærmen som natbordsunderholdning, men det skal vi helt klart vænne os af med, hvis vi vil sove bedre. Der er dog en anden væsentlig faktor, som også kan påvirke din søvn - nemlig en god seng.