Hvad gør man som håndværker, hvis man gerne vil gøre hverdagen nemmere og mere effektiv?

Et spørgsmål som man højst sandsynligt gerne vil svare på nu og her, så man kan komme i gang med netop at gøre sin hverdag nemmere. Som håndværker uanset om det er el, VVS eller lignende, jamen så handler det om, at man bruger sin tid på den allerbedste måde så meget som det overhovedet muligt.

Især hvis man er selvstændig, da tiden ofte er knap i tider, hvor der er højkonjunktur eller generelt mange nye byggeprojekter. Derfor gælder det om, at man hele tiden er på forkant med, hvordan verden ser ud og de muligheder man nu engang har.

En måde at gøre det på er ved at blive mere digital, da man dermed kan få mere ud af sin tid. Eksempelvis kan man købe vare og dimser med videre til de opgaver, man nu er ude og udføre for diverse kunder. Et sted man kan gøre det er probygger, som netop specialiserer sig i at gøre det nemmere og mere effektivt at være håndværker.

I stedet for man skal ned i en fysisk butik eller et byggemarked og købe sine produkter, kan man sidde fra mobilen eller derhjemme i sofaen på sin bærbar og lave købene i fred og ro. På den måde kommer man nemlig hurtigere videre, hvilket gør man får mere tid til det, som i virkeligheden gælder: Ens familie og venner.

Selvfølgelig må man ikke undervurdere værdien i ens arbejde, da det jo er noget, man skal lave resten af sit liv. Dog handler livet bare om flere ting end arbejde. Ens familie er jo netop ens familie, hvorfor den altid kommer i første prioritet. Derudover er venner med til at give perspektiv til ens verden, og et sted hvor man kan opleve nostalgi og gode minder.

Derfor har ét af de bedste råd til at gøre hverdagen nemmere og mere effektiv faktisk slet ikke noget med selve arbejdet at gøre. I stedet handler det jo om, hvordan du får mere tid til fritid og din familie.

Med andre ord er der også meget, du selv kan gøre for at optimere hverdagen. Måske fokuserer du på de store ting, men hvad hvis du kan fjerne 10 små ting om dagen, så ender det hurtigt med at blive en masse tid i løbet af hele ugen eller for den sags skyld året.

Man kan godt kalde det for micromanagement, da man jo netop går helt ned i detaljerne, for at finde mere tid i det hele store.

Det handler om at få så meget ud af hverdagen som muligt. Du har magten og valget og ikke mindst mulighederne.