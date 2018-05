Send til din ven. X Artiklen: Hvad er persondataforordningen? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvad er persondataforordningen?

Når persondataforordningen træder i kraft den 25. ma, vil dette påvirke den måde, hvorpå virksomheder og myndigheder skal behandle personoplysninger. Persondataforordningen har til formål at harmonisere den måde, som persondata behandles på over hele EU, således at du som privatperson er sikker på, at dine personoplysninger bliver behandlet efter de samme overordnede regler, uanset hvor i EU du har kontakt med et givent firma. I Danmark kommer persondataforordningen til at fungere i forlængelse af databeskyttelsesloven, og er særdeles relevant i disse tider, hvor der er stor fokus på beskyttelse af de personoplysninger, forskellige virksomheder indsamler om os online. Udover virksomheder, gælder persondataforordningen, som nævnt, også for offentlige myndigheder, omend de individuelle EU-lande har en vis grad af frihed til selv at implementere regler for behandling af personoplysninger.

Hvad betyder persondataforordningen for privatpersoner? Som privatperson vil du sandsynligvis ikke komme til at mærke det store til, at persondataforordningen bliver indført, da den i høj grad er rettet mod virksomheder og myndigheder. Med indførelsen kan du dog være mere sikker på, at dine oplysninger bliver behandlet sikkert og forsvarligt, når du i fremtiden har kontakt med en virksomhed eller myndighed. Ydermere giver harmoniseringen over hele EU større sikkerhed for, at dine oplysninger bliver behandlet på samme måde i alle medlemslandene.

Hvorledes skal min virksomhed forholde sig? Er du virksomhedsejer, er der en række nye retningslinjer, du skal være opmærksom på. Mange af disse retningslinjer fokuserer på korrekt og sikker opbevaring af personoplysninger, og det er således en god idé at gå i gang med at rette ind efter de nye regler, allerede før den nye persondataforordning træder i kraft.

En af de ting, som er vigtig at fokusere på, er kravet om at kunne dokumentere, hvorledes din virksomhed beskytter jeres kunders oplysninger. Det er således vigtigt, at den måde, hvorpå I behandler personoplysninger, er gennemskuelig og veldokumenteret, således at kunderne samt eventuelle myndigheder altid er sikre på, at de bliver behandlet efter reglerne.