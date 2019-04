Hvad er en LuksusBordplade?

Om det er en bordplade til køkken, badeværelse, stue eller andet, så er der mange parametre som skal gå op i en højere enhed, for at kunne levere en eksklusiv og gennemført LuksusBordplade.

Først og fremmest er der stor forskel på kvaliteten af det træ, man kan få ude i den store verden. Derfor har det stor betydning, om man har et godt og dybdegående kendskab til træindustrien, så man ved, hvilke leverandører der er i stand til at levere de bedste kvaliteter.

”LuksusBordplade til lave priser – ingen fordyrende mellemled”

LuksusBordplade.dk har et bredt sortiment af træsorter at vælge i mellem, som spænder fra at komme helt fra Sydamerika, til Nordeuropa – herunder sågar Danmark. At vide hvor du får de bedste kvaliteter fra, kræver et dybdegående kendskab, som vi har opbygget henover mange år.

Vi kan fx tilbyde køkkenbordplader på specialmål:

• Køkkenbordplade massivt træ

• Køkkenbordplade Eg

• Køkkenbordplade Røget Eg

• Køkkenbordplade Ask

• Køkkenbordplade Valnød

• Køkkenbordplade Bøg

• Køkkenbordplade Kirsebær

• Køkkenbordplade Mahogni

• Køkkenbordplade Merbau

• Køkkenbordplade Wenge

Vores bordplader er i de fleste tilfælde FSC mærket, hvilket er en garanti for, at træet er bæredygtigt og at du dermed kan købe det med god samvittighed. FSC mærket betyder blandt andet, at der ikke bliver fældet mere træ, end at skoven selv kan nå at reproducere sig selv, hensyn til skovens biologiske mangfoldighed og at de mennesker der arbejder i skoven er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og en rimelig løn.

ALLE LuksusBordplade.dk’s bordplader er produceret med gennemgående stave, som er sorteret og nøje udvalgt af vores specialister. De gennemgående stave og sorteringen sikrer, at du får en lækker og unik sammensat plade, som du ikke vil kunne få magen til andre steder.

Bordpladerne limes med en særlig stærk lim på en højfrekvens-limtræspresse, som de færreste er i besiddelse af i Danmark. Når bordpladen skal have den sidste finish i form af slibning, fræsede kanter, oliering med mere, sendes de til vores snedkerværksted, som sørger for at resultat er perfekt, inden det sendes ud af døren.

Med alt dette sagt tør vi godt sige, at vi leverer luksus bordplader hos LuksusBordplade.dk. Vi leverer udelukkende bordplader i exceptionel kvalitet.

”Bestil online på LuksusBordplade.dk ⇒ Nemt, Hurtigt og Sikkert”

Find ny køkkenbordplade i massivt træ hos LuksusBordplade.dk ⇒ Dansk Kvalitet og Håndværk siden 1945.

Alle vores bordplader er individuelt produceret, og der er brugt tid på nøje at udvælge det træ, som pladen skal produceres af, så vi kan levere en gennemført og eksklusiv bordplade hver gang. Nøje udvalgt træ, dansk håndværk og specialviden sikrer luksuskvalitet!

Eksklusive og unikke bordplader til køkken, badeværelse, stue eller andet. Alle leveret på specialmål.