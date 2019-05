Artiklen: Hvad er Roskilde for en by?

Hvad er Roskilde for en by?

Med Danmarks største universitets campus placeret lige uden for byen, er der både mange børnefamilier og ældre, men især også mange unge håbefulde studerende, der vælger at bosatte sig i byen. Dette kan både skyldes den korte transporttid til og fra universitet, men også de lave huslejepriser, hvis man ser i forhold til for eksempel København, hvor de fleste studerende kommer fra.

Roskilde er en by for alle. en hyggelig købstad omgivet af natur og grønne områder, men samtidig stadig med alt hvad hjertet begærer i nærheden. Der er hyggelige gågader og gode shoppingmuligheder, samtidig med at der er mulighed for at nyde en god bid mad på en af byens mange restauranter eller cafeer.

Køb eller sælg din bolig i Roskilde

Skal du have købt en ny bolig i Roskilde kan du kommer langt for pengene kontra København, som du kun har 30 minutters køretur til. For prisen på en ejerlejlighed i Roskilde er omkring 15.000 billigere pr. kvadratmeter end i København, samtidig med at prisforskellen på et rækkehus eller en villa er på mere end 17.000 kroner mellem Roskilde og København. Du kan med andre ord altså købe mere for dine penge i Roskilde. Da der ikke er mere end 25 minutters togtur fra Roskilde Station til Københavns Hovedbanegård er det muligt at bosætte sig i fredfyldte og skønne Roskilde og samtidig arbejde i Hovedstaden – hvilket gør Roskilde til en enormt attraktiv by at flytte til.

Hvis du derimod skal sælge din bolig i byen, er det nødvendigt at få fat i den helt rigtige ejendomsmægler i Roskilde. Hvis du vælger at benytte en lille lokalkendt ejendomsmægler, kan du få en mægler der kender området, kender prisudviklingen og en der helt sikkert også kender en potentiel køber eller to til din bolig.