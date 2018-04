Hvad er Chlorella, og hvilke fordele kan det have?

Grundet algens mange fordele, er det steget utroligt i popularitet, og har fået titlen som et “superfood”. Dette er en anerkendelse af dets rige indhold af sundhedsfremmende stoffer. Der kan nu findes mange mange former for produkter laver fra algen på markedet, på som piller og som Chlorella pulver . Disse supplementer har et koncentreret produkt, fremstillet fra den fantastiske ferskvandsalge.

Chlorella er ikke kun ekstremt sundt, men også utrolig bæredygtig, da algen kan reproducere sig selv op til 8 gange dagligt. Algen er rig på klorofyl, såvel som mange andre mineraler og vitaminer, hvilket betyder den kan have mange sundhedsmæssige fordele for kroppen. Studier har fundet, at planten ikke kun kan hjælpe imod forskellige sundhedsmæssige problemer, men at den måske kan være et effektivt redskab i kampen i mod fedme, øge vægttab og forøge forbrændingen.

Hvilke fordele er der ved Chlorella?

Højt ernæringsindhold

En ud af mange grunde til at folk tager chlorella supplementer dagligt, er grundet det høje indhold af forskellige vitaminer og mineraler. Algen er sprængfyldt med både vitamin A, vitamin C, forskellige B vitaminer, magnesium, jern, zink, kobber, og har derudover er højt indhold af protein.

Støtter immunforsvaret.

Idet Chlorella indeholder forskellige vitaminer, mineraler og antioxidanter, er det naturligt at støtter og styrker immunforsvaret. Dette er især vigtigt, da jo stærkere et immunforsvar vi har, jo sundere er vi, og jo mindre chance er der for at blive ramt af sygdom. Studier har fundet at daglig supplementering med chlorella kan øge T-celle produktionen, hvilket betyder din krop vil have mere naturligt antibiotika, som altså gør dig sundere.

Promoverer vægttab

At tabe sig kan være svært for mange, og er i realiteten for de fleste. Hvis du også har problemer med dette, kan du med fordel prøve Chlorella. Algen har vist sig at kunne hjælpe med vægttab, ved at regulere hormonerne som styrer din forbrænding. Det faktum at algen hjælper på forbrændingen, er yderst positivt for vægttab. En højere forbrænding betyder både at du har mere energi i din hverdag, og at din krop forbrænder de fødevarer du indtager dagligt hurtigere.

Hvis du vil forsøge dig med at tage et supplement såsom Chlorella pulver, er der forskellige forhandlere du kan benytte dig af i Danmark. Hvis du foretrækker at handle på nettet, som så mange andre gør, kan du nemt bestille supplementet hjem via hjemmesiden Weightworld.dk.Forhandleren har været etableret på markedet siden 2005 , og er anerkendt i flere land i europa, som en online forhandler af mange forskellige helse, vægttab og velvære produkter.