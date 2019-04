Husk dette på bilferien i Tyskland

Selvom vores store nabo syd for grænsen er kendt for sine bureaukratiske tendenser og sin syrlige sauerkraut, så er livet som bilist på den tyske autostrada faktisk en del nemmere end herhjemme: På motorvejen må du nemlig, selvfølgelig medmindre skiltningen viser andet, køre så hurtigt som du vil! Og tyskerne er i stor stil hensynsfulde, effektive bilister, så som dansk bilist vil du hurtigt opleve de lange tyske motorvejsstrækninger som en behagelig del af ferien. Tjek dog op på denne guide over færdselsregler i Tyskland, så undgår du unødige bekymringer og tvivlstilfælde - og i værste fald mødet med en kantet tysk betjent!

Skal du på kør-det-selv ferie i vores nærmeste naboland, er du sikkert allerede nu ved at planlægge ruten ud fra interessante byer, overnatning og seværdigheder på vejen. Og så er der feriebudgettet! Selvom man sparer transportudgifter til fly og tog, når man vælger bilferien, kan der dog være uforudsete udfordringer ved det frie liv på vejene! Derfor bringer vi her en række tips til ting, du bør overveje inden afgang - og under rejsen!

Research og spar penge på kørslen

Overvejer du at leje bil til bilferien vil du slippe for mange problemer, da eventuelle motorfejl eller andre problemer med bilen således hurtigt løses ved at bytte hos udlejeren. De fleste større bilselskaber har desuden filialer i de fleste storbyer, og det bilelskende Tyskland er ingen undtagelse, så du kan også undersøge muligheden for at aflevere bilen i en anden by en startbyen. På EasyTerra kan du nemt sammenligne priser for perioder og tjekke biltyper samt de forskellige udlejningsfirmaer i alle større europæiske byer. Du kan herefter tjekke om udlejningsfirmaerne har afdelinger langs din ønskede rute fra Danmark og ned gennem Tyskland.

En lejebil giver dig også mulighed for større fleksibilitet på rejsen, da du kan vælge kun at køre noget af ruten og her efter flyve eller tage tog hjem fra rejsens endestation. Det er en nem måde at få de bedste oplevelser fra bilferien og samtidig få mere tid til afslapning og rejseoplevelser.

Tyskland har generelt bedre priser på alt fra brændstof til Haribo, men lav grundig research på nettet og find den billigste billeje i Tyskland i god tid inden feriestart, så er du sikret de bedste priser på billeje. Under ferien kan du desuden spare meget, hvis du løbende holder øje med hvilke tankstationer, der har de bedste priser. Undersøg også om du kan drage fordel af bonusordninger, da mange tankstationer har særtilbud til faste kunder.