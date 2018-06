Hos Skousen i Ringsted ELSKER de hvidevarer

Når Brian Mau og hans medarbejdere løbende arbejder med at forbedre servicen, foregår det med udgangspunkt i det eneste, som de elsker højere end hvidevarer (måske bortset fra deres familier), nemlig deres kunder. - Vi tager imod alle tilbagemeldinger med taknemmelighed. Det er kundernes oplevelser, vi bliver dygtigere af. Derfor hører vi meget gerne både om de gode og de knap så gode. Heldigvis har vi rigtig mange kunder, der gerne giver feedback, enten via sociale medier eller direkte i butikken. Det er vigtigt, at de tør det, så vi kan finde ud af, hvordan vi kan gøre det endnu bedre næste gang. På et tidspunkt bad vi altid de kunder, der købte en ovn om at bage en kage og bagefter komme og dele den med os. Det måtte vi stoppe med, da det satte sig for meget på sidebenene, så nu må vi nøjes med en god snak i stedet for, siger Brian Mau.

Enestående erhvervsmæssigt sammenhold

Selv om kunderne er dem, der betyder mest for Skousen-teamet, så har Ringsted by også en stor plads i Brian Maus hjerte. Han flyttede til byen i 2007, og faldt ret hurtigt for det gode fællesskab, samt opfattelsen af en grundfæstet vilje til udvikling.

- Nu har jeg haft forretning i Ringsted siden 2012, og jeg er simpelthen vild med den her by. Der sker så mange fantastiske ting, og der er et enestående erhvervsmæssigt sammenhold. Uanset om man hører til i bymidten, i Ringsted Outlet eller her i centret, så hjælper og støtter man hinanden. Jeg fornemmer også, at kunderne er bevidste om at bakke op om det lokale erhvervsliv, hvilket er en forudsætning for at have et stærkt og bredt detailmiljø i en by af Ringsteds størrelse. Der er mange indkøb, der foregår over nettet i dag, men jeg tror faktisk, at de fleste gerne vil støtte butikkerne, hvis de ikke skal betale mere for den samme vare. Derfor fungerer vores koncept med at matche den laveste netpris rigtig godt for os. Vi er jo heller ikke interesserede i, at vores kunder føler, de skal betale for meget for en vare. De skal være tilfredse, når de går herfra - så er vi nemlig glade.