Hop på cyklen og bliv glad og sund

Hvem vil ikke gerne være glad? Når vi er glade, så føler vi for alvor, at livet giver mening. Et meningsfyldt og glædeligt liv er værd at leve, også i lang tid endnu. Men for at leve længe, så er motion en væsentlig faktor. Ikke nok med, at man skal være mentalt sund, så er den fysiske sundhed også vigtig. Og den bør slet ikke være så kompliceret, den her forpulede sundhed. Faktisk kan man, med de rigtige midler, gøre sundhed og motion til en leg.

Du kender cyklen. Du stiftede bekendtskab med den allerede fra barnsben. Måske tænker du på cyklen, som den klassiske bycykel, hvis udelukkende formål er transport. Men det er tid til at åbne øjnene op for, hvad cyklen faktisk også er.

Mød cyklen anno 2019





Sig hej til cyklen, som du måske ikke før har kendt den. For cyklen anno 2019 er meget mere end transport. Når motion og sundhed skal være sjovt, er mountainbiken fornuftig træningsform.

Mountainbiken er en god investering, da det er engangsinvesteringen, der bliver ved med at give.

Sjællands natur er oplagt til mountainbikecykling. Herunder er der listet 5 gode mountainbikespor på Sjælland, der tilbyder mountainbike til både amatøren og den, der gerne vil udfordre sig selv lidt ekstra:

• Gulddyssesporet, Roskilde

• Bidstrup skovene, Hvalsø

• Fruens plantage, Næstved

• Kårup skov, Fårevejle

• Det blå spor ved Trekroner, Roskilde

Ikke nok med, at Mountainbike er god motion, så er det også alle tiders samlepunkt. Den moderne mand kan her kombinere sociale sammenhænge med motion. Man kan med fordel samle en hel gruppe, og så køre i samlet flok. Her får i et fantastisk og ikke mindst sundt fællesskab i naturens smukke rammer.