Hold styr på likviditeten i dit bygge- eller anlægsprojekt

Som bygherre eller entrepriseudbyder er økonomien i et projekt (naturligvis) af afgørende betydning for, om hele opgaven er en succes eller ej. Og en ting er, om selve regnskabet udviser et overskud eller et afkast af de investeringer, der bliver foretaget. Noget helt andet er likviditetsspørgsmålet under selve byggefasen. I denne artikel præsenteres en række råd til dig, der skal bygge, eller dig, der har fået til opgave at opføre en bygning og gerne vil sikre, at arbejdet ikke kører af sporet på grund af en kortvarig mangel på kroner og øre.

Erhvervslån kan være en nem og billig løsning

Mange bygherrer og entrepriseudbydere bliver en smule tilbageholdende, når snakken falder på virksomhedslån, men hvis man ved, hvordan man arbejder rigtigt med gæld, kan lån være et værktøj i redskabskassen på lige fod med en hammer og sav. At søge ekstern finansiering i en kortere periode for at sikre, at regninger på kort sigt kan betales, er en helt almindelig del af det at håndtere og forestå større byggeprojekter.

Erhvervslån er efterhånden et marked med hundredvis af aktører, der udfordrer de traditionelle finansieringskilder som banker og realkreditinstitutter. Det kan derfor sagtens betale sig at undersøge, om der er penge at spare andre steder, hvor du kan optage et erhvervslån. Det giver dig også et bedre overblik over, hvad der er en fair rente, og hvordan dit projekts risikoprofil i virkeligheden er sammensat. Du kan også bruge en alternativ långiver, selvom du måske allerede entrerer med en bank, eller har en kreditramme hos dine leverandører.