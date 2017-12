Hillerøds lækreste tilbehør til din vin

Den vinøse entusiasme er dermed gået fra at være en lidt nichepræget hobbyaktivitet med et smånørdet præg til at være noget, danskerne for alvor har taget til sig.

Vinkøleskab på flere måder

Uanset om du ønsker at etablere og udbygge en decideret vinsamling med langtidslagring for øje, eller om du aldrig vil gå ned på friske bobler til gæsterne, findes der et vinkøleskab til dit behov og budget. Der findes vinkøleskabe i fuld højde på størrelse med et almindeligt køleskab, og der findes skabe, som passer perfekt ind under en køkkenbordplade.

”Hos os hedder det ultimative vinkøleskab PeVino, som er dansk designet og udviklet. Her er alt det, der skal være og lidt til. Skabene har plads til mellem 22 og 320 flasker alt efter variant, så alle kan være med alt efter behov” siger Jakob Dau.

Til langtidsopbevaring fungerer et vinskab med en enkelt temperaturzone fint som en elektronisk styret vinkælder, der kan opbevare flaskerne under perfekte forhold.

”Det smarte ved et vinkøleskab med to temperaturzoner er, at du i den ene zone kan have et udvalg af serveringsklare hvidvine, mousserende vine, dessertvine og sågar øl. I den anden, og lidt varmere zone kan du have et arsenal af røde vine klar ved kældertemperatur,” fortæller han mens han foreslår, at hvidvin og bobler serveres bedst omkring 7-13 °C og rødvin mellem 12 og 18 °C. Hellere lidt for køligt, end for varmt.