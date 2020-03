Send til din ven. X Artiklen: Her kan du få kompetent rådgivning i forbindelse med dit boligkøb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her kan du få kompetent rådgivning i forbindelse med dit boligkøb

At købe en bolig er et af de største køb, vi kan lave, og ofte vil der være tale om en god og langvarig investering. Vi kan dog være uheldige at indgå i en dårlig købsaftale, som ender med at være fyldt med omkostninger og altså at være en dårlig investering, hvor vi alt i alt mister penge. Dette er utroligt ærgerligt og kan gøre vores boligdrøm til et ubehageligt mareridt. Hvis du vil undgå at ende i en situation, hvor du har indgået en købsaftale af et hus, lejlighed eller andet, der viser sig at være uhensigtsmæssig, kan det klart betale sig at få hjælp af en professionel rådgiver.

Få hjælp fra en boligadvokat Så er spørgsmålet bare, hvem der kan give dig kompetent rådgivning i forbindelse med bolighandlen. Her vil et godt bud være Boligadvokat – Daniella Hedehøj, som nemlig kan undersøge købsaftalens juridiske forhold, salgsopstillingen og de relevante dokumenter i forbindelse med handlen. På den måde kan du få en professionel vurdering af, om det er en god købsaftale, eller om den vil vise sig at være dyrere end først antaget. En af fordelene ved at bruge en boligadvokat i forbindelse med købet, er i øvrigt, at du vil være dækket af vedkommendes ansvarsforsikring. Der er dermed flere grunde til at gøre brug af en boligadvokat, da det kan give dig den tryghed og sikkerhed, der er nødvendig, for at du kan gå ind i købet med ro i maven.

Landsdækkende service Uanset om du befinder dig i Nordjylland, på Bornholm eller i København, kan du få hjælp af boligadvokaten. Rådgivningen kan nemlig sagtens foregå telefonisk, hvilket betyder, at du kan spare tid og gøre det endnu nemmere for dig selv. Hvis du føler dig tryggere ved at gennemgå handlen til et personligt møde, er dette dog bestemt også en mulighed.