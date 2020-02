Skorstensgaard-kæden blev grundlagt i 2009 og har i dag værksteder fordelt over hele landet. PR-foto

Her går lave værkstedspriser og god kvalitet hånd i hånd

Hele konstruktionen omkring Skorstensgaard-konceptet handler om struktur, service, effektivitet og udsøgt kvalitet - og det går igen på samtlige værksteder i den fremadstormende kæde, der er et stærkt alternativ til mærkeværkstederne. De danske bilejer har for længst fundet ud af, at Skorstensgaard-kæden er et godt alternativ til mærkeværkstederne. Faktisk viser interne undersøgelser, at mere end 70 procent af kunderne hos Skorstensgaard kommer fra de autoriserede mærkeværksteder.

Tvillingerne Anders og Martin Skorstensgaard grundlagde tilbage i 2009 netop kæden, fordi de begge ærgrede sig over, at de danske bilister blev præsenteret for alt for høje værkstedsregninger på mærkeværkstederne. Den dag i dag kæmper de to grundlæggere fortsat for lavere værkstedsregninger til de danske bilister.

Et stramt kædekoncept, en innovativ tilgang til strukturelle processer samt forståelse for et marked i bevægelse og en høj grad af fokus på kundernes behov har været nøglen til Skorstensgaards succes.

Værkstedskæden er blevet landsdækkende Siden 2016 er værkstedskæden vækstet med mellem seks og ti lokationer årligt - og Skorstensgaard er i dag landsdækkende, og i øvrigt i fortsat vækst over hele landet.

Hver eneste måned kører tusindvis af bilejere således ind på et af de mange værksteder.

- Af og til sker det, at vi bliver mødt med spørgsmål om, hvordan vi kan være så billige. Der er nemlig bred enighed blandt kunderne om, at vi faktisk er billigere, samtidig med, at vi har succes med at bevare en høj kvalitet og en udsøgt god service, fortæller Martin Skorstensgaard, der er driftsdirektør i den fremadstormende værkstedskæde.

Det handler blandt andet om, at kæden har stor succes med at effektivisere hele den proces, der går, fra det øjeblik kunden kommer ind med bilen, til han eller hun igen står med bilnøglerne i hånden, en flaske Skorstensgaard-vand i bilen samt et topklargjort køretøj uden udfordringer.

Kvaliteten er på et højt niveau - Vi forenkler og optimerer konstant de forskellige processer i forretningsgangene, så vores mekanikere kan arbejde mere klogt og mere intensivt. Samtidig har vi ikke noget lager med reservedele, da dette led er fordyrende. I stedet får vi leveret de nødvendige reservedele flere gange om dagen, hvormed mekanikerne ikke skal bruge dyrebar tid på at finde effekterne frem på et lager, pointerer Anders Skorstensgaard, der er kædens administrerende direktør.

På samme måde er systemerne omkring booking, tilbud og ordrer lavet simpelt og strukturelt, så det fungerer meget enkelt. Det betyder, at der kan spares penge i den administrative del af virksomheden.

Det klart definerede kæde-koncept, hvor nøgleordene er kvalitet, effektivitet og service, har vist sig at være lige det, de danske bilejere har manglet.