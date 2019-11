Send til din ven. X Artiklen: Her er typerne af lån, du skal kende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her er typerne af lån, du skal kende

Har du nogensinde overvejet at tage et lån? Så er du ikke den eneste. Det er nemlig gået hen og blevet en mere og mere populær løsning, når dine egne penge ikke helt rækker til dine behov og ønsker. En uforudset udgift, som du ikke har råd til at betale, kan reddes ved at tage et lån. Det er altid godt at spare op, men det er en langvarig proces, der kan tage lang tid. Hvis du har brug for penge her og nu, er det den letteste løsning at tage et lån. Det kan betale sig i flere i situationer. Er der et socialt arrangement, du ikke kan deltage i pga. mangel på penge, er det også her en god løsning at låne penge.

Hvor skal du starte? I takt med, at det bliver en populær løsning, kommer der også flere udbydere på markedet. Det kan gøre det svært som forbruger at finde rundt i. Når du skal tage et lån, er et godt sted at starte, på nettet. Men en enkelt søgning kan du undersøge alle dine muligheder. Dog findes der ikke kun én type lån på nettet. Du vil støde på flere forskellige typer, som du bør lære at kende. Heriblandt findes f.eks. et forbrugslån, et kviklån og et SMS lån.

Forbrugslån Et forbrugslån er et lån, der kan gå til alle former for forbrug. Ved et forbrugslån bliver der ikke stillet samme sikkerhedskrav som ved et banklån f.eks. Hvis du går ned i din bank for at låne penge, vil din bank spørge ind til, hvad pengene skal bruges til, og de vil tjekke op på din økonomi. Et forbrugslån kan også godt tages i banken, men hvis du gør det online, vil ansøgningsprocessen være langt mere enkel. Du kan sidde derhjemme og ansøge fra din computer. Der er ikke nogen begrænsning på, hvor meget, du kan låne ved et forbrugslån. Dog er det vigtigt at huske på, at det aldrig er smart at låne mere, end hvad du har brug for.

SMS lån Et SMS lån er mikrolån, som du kan tage igennem din mobil. I og med det er et mikrolån, er det som regel også et mindre lånebeløb med en kortere løbetid. Ved et SMS lån gælder det ligesom ved et forbrugslån, at ansøgningsprocessen er enkel, og du får lynhurtigt dine penge ind på din konto. Til gengæld skal du også hurtigt betale pengene tilbage. Et SMS lån er derfor ideelt, hvis du f.eks. spotter et godt tilbud på noget, som du længe har ønsket dig, men som du ikke har penge til her og nu. Hvis du tager et lån, kan du nå at slå til imens tilbuddet gælder.

Kviklån Et kviklån er også en hurtig løsning til at få nogle penge på kontoen. Heller ikke her er der samme form for sikkerhedstjek, som der er i banken. Det er nemt at tage et kviklån, fordi du bare kan sidde derhjemme i sofaen, så du slipper for at tage helt ned i din bank og holde et møde. Kviklån kan være både større og mindre beløber, men fælles for dem er, at du kan bruge pengene på lige, hvad du har lyst til uden at skulle stå til regnskab overfor nogen.