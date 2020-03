Send til din ven. X Artiklen: Har du svært ved at holde humøret oppe om vinteren? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Har du svært ved at holde humøret oppe om vinteren?

Det er langt fra alle, der synes det er lige fedt med vinter. Vinter nemlig ofte lig med gråt, mørkt og vådt vejr. Hvis du er en af dem, der har svært ved at holde humøret oppe, når vejret er alt andet end lyst og solrigt, kommer der her forskellige tips til, hvordan du kommer bedst igennem vinteren.

Planlæg din sommerferie Når du vil forsøge at holde humøret oppe trods det kedelige vejr, kan det hjælpe at fjerne fokus og tænke på noget, der gør dig glad. Hvis du er vild med sommer, kan du f.eks. begynde at planlægge din sommerferie. Hvis du skal ud og rejse, kan du begynde at kigge på rejser. Hvis du skal være herhjemme, kan du skrive en liste over små ting, som du gerne vil gøre til sommer. Det kan være alt fra at lave hjemmelavet is med din søster til at holde en havefest med dine venner.

Få hjælp til snerydning Hvis det sner meget, kan du ikke komme udenom, at der skal ryddes sne ved din grund. Dog kan du sagtens få andre til at klare det, hvis du gerne vil undgå at skulle gøre det selv. Hvis du gerne vil have hjælp til snerydning, kan du indhente et tilbud hos snerydnings-tilbud.dk.