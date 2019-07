Har du styr på din mobildata til sommerferien?

Sommerferien er over os. For mange betyder det charterrejser, bilferie og camping i udlandet. Ferie, der førhen betød at vi gik offline for en stund og ikke sad begravet i mobilskærme og ipads. Nu er der kommet andre boller på suppen, for smartphonen, den kan vi tage med os og den kan bruges til meget andet end at tage billeder.

På den ene side argumenterer eksperter for at lovgivningen bidrager til den skærm afhængighed vi lige nu oplever, både hos unge men også voksne. På den anden side har lovgivningen givet Europæerne en endnu større frihed, når de holder ferie.

I 2017 gjorde en ny EU-lovgivning det muligt for alle Europæere at bruge data på deres mobiltelefoner uanset hvor i Europa de befinder sig. Det betyder at du på charterferien til Kreta, eller campingferien i Italien nu kan ligge ved poolen med din smartphone i hånden og opdatere alle dine venner og familie derhjemme.

Den digitale verden er konstant i udvikling og selvom vi kan have godt af at trække stikket engang imellem, åbner mobildata i udlandet op for nye måder hvorpå vi kan få endnu mere ud af vores feriedestinationer. Skru op for musikken fra Spotify, download de nyeste lydbøger du ikke lige fik hentet før I tog afsted, brug GPS’en til at opdage nye steder og find de bedste hoteller på TripAdviser i bilen på vej til jeres første destination. Mulighederne er mange.

For at bruge mobildata i udlandet uden at få en kæmpe ekstraregning, skal du først og fremmest sikre dig at dit mobilabonnement tilbyder data i udlandet. Selvom det er en EU-lov at man som Europæisk statsborger skal kunne bruge data i udlandet, kan teleselskaberne godt vælge at blokere for brug af mobilen i EU. Derfor ender du ofte med at betale ekstra for den mulighed. Undersøg derfor hvad dit teleselskab tilbyder, før du vælger en mobilpakke. Det nemmeste er at sammenligne mobilabonnementer .

Vær opmærksom på dine begrænsninger

Dernæst skal du være opmærksom på, at der som med alt andet, naturligvis er begrænsninger. Mobildataforbrug i EU er ikke ubegrænset. Den mængde data du kan bruge i udlandet, afhænger af din mobilpakke. EU har indført en fair-use grænse, som er med til at regulere mængden af data. Da vi i Danmark er kendt for at have nogle af de billigste mobilabonnementer i EU, rammes vi hårdere end i mange andre lande. Fair-use grænsen betyder også, at du maksimalt kan bruge mobildata i udlandet i 30 dage før du skal tilbage til Danmark for igen at kunne bruge data i udlandet.

Det er dog værd at nævne at fair-use grænsen ikke gælder, når der er tale om sms, mms og opkald. Har du et abonnement med fri sms, mms og tale, kan du altså bruge løs af disse tjenester på ferien.