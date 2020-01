Send til din ven. X Artiklen: Har du styr på din hjemmeside identitet? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Har du styr på din hjemmeside identitet?

Hvis din virksomhed ikke har en hjemmeside anno 2020, er det på tide at komme i gang med at få udviklet en. Omkring 80% af alle danskere benytter søgemaskiner og hjemmeside til at beslutte, hvor de skal købe det produkt eller den ydelse, som de leder efter.

Hvad enten du har en hjemmeside i forvejen eller skal til at have udviklet en, er det vigtigt at du gør dig nogle overvejelser omkring din identiet samt, hvad du gerne vil signalere. Dette gælder i både opsætning, navigationer, farver og budskaber/tekst.

Der er stor forskel på, om du skal udarbejde en informationsside om dit produkt eller sælge juridisk bistand. Du vil typisk kunne få hjælp af professionelle grafikere eller bureauer til at hjælpe med dette, men du kan også gøre en stor del af arbejdet selv.

Juridisk bistand På en hjemmeside der sælger juridisk bistand eller juridiske ydelser, er det vigtigt at du overvejer nøje budskaber og tekster, men også i personen eller personerne, der skal levere ydelserne. Ved køb af ydelser køber mennesker af mennesker. Du skal derfor ikke gemme billederne af personerne væk, men gøre dem meget synlige på siden. Hvad enten det omhandler køberådgivning, skødeskrivning eller tinglysning.

Du skal ligeledes gøre det nemt for folk at tage kontakt til dig. Såkaldte Call-to-actions (CTA) kan hjælpe folk med hurtigt og nemt at komme i kontakt med dig. Dette gælder hvad enten de skal skrive en e-mail tid dig, ringe til dig eller du skal ringe dem op.

Fysiske butikker Hvis du driver en fysisk butik og gerne vil have kunderne ned i butikken for at købe den varer eller ydelser, er der andre ting, som du skal være meget opmærksom på. I dette tilfælde behøver du ikke nødvendigvis vise alle medarbejdere i butikken, men det skal være synligt, hvor butikken eller butikkerne ligger samt, hvordan folk kan komme derned.

Du må endelige ikke skjule lokationerne på butikkerne. Du kan med fordel vise alle placeringerne i bunden på siden, så de besøgende altid kan finde frem til dem. Du bør også have et fast punkt i menuen, hvor folk nemt kan finde en butik, som de gerne vil besøge.

I nogle tilfælde vil det give mening at vise nogle af ting, som forbrugerne kan forvente i butikken. Hvis du f.eks. tilbyder Mac reparation, vil det give mening at vise, hvilke modeller du kan reparere samt hvad prisen er på de forskellige modeller.

Generelt skal du fortælle alle de vigtigste buskaber og informationer på hjemmesiden, men formålet er at få folk ned i den fysiske butik. Hvis du har varer, som du ikke sender ud, kan du ligeledes få folk til at bestille dem på nettet og efterfølgende afhente dem i butikken.