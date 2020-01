Send til din ven. X Artiklen: Har du også svært ved at sove om natten? Sådan forbedrer du din sundhed, ved at forbedre din nattesøvn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Har du også svært ved at sove om natten? Sådan forbedrer du din sundhed, ved at forbedre din nattesøvn

Det er ekstremt vigtigt at få en god nattesøvn. Det skyldes nemlig at vi når vi sover, får vi fjernet skadelige affaldsstoffer fra vores hjerne, derudover har forskere også fundet en direkte sammenhæng mellem søvnmangel og en hurtigere udvikling af Alzheimers hos syge personer, man ser også en tydelig sammenhæng mellem folk som sover for lidt og overvægt, idet du bliver mere sulten, når du ikke har sovet. Alt dette kan selvfølgelig virke lidt overvældende, for langt de fleste mennesker i dag har nemlig større eller mindre søvnproblemer, men heldigvis er der faktisk nogle ting du selv kan gøre for at forbedre din nattesøvn.

Få opsat gardiner, så du kan sove i et mørkt rum Når vi sover i et mørkt rum producere vores krop hormonet melatonin, dette sørger for at vi slapper af og sover bedre, i takt med at det bliver lysere stopper produktionen af melanin, og det er også derfor vi vågner om morgenen. Men ligger vi os til at sove i et lyst rum, begynder produktionen af melatonin ikke. Dette kan medføre en mere urolig og forstyrret søvn, derfor kan det være en stor fordel at få opsat gardiner, for at holde dit soveværelse helt mørkt. Du kan på følgende link finde lækre gardiner med prisgaranti; gardinbussen-prisgaranti.dk.