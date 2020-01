Har du en tendens til at kede dig? Sådan undgår du rastløshedsfølelsen

Kedsomhed var for nogle af siden et meget velkendt fænomen, men i dag opstår det sjældnere og sjældnere. I dag har man altid en eller anden form for underholdning ved hånden, og derfor kan det rent faktisk være svært at kede sig, da der altid er noget at give sig til.

Er du dog træt af at bruge din fritid på at sidde foran en skærm, og har du derfor en tendens til at kede dig, så kan rastløsheden hurtigt overtage. Er det en følelse, du gerne vil af med hurtigst muligt, kan du her blive klogere på, hvordan du undgår kedsomheden, når du har fri.