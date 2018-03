”Jeg har altid levet af at sætte kunderne i fokus, og det fortsætter vi med på akkurat samme måde. Nyt Syn er en frivillig kæde, og det betyder, at jeg stadig ejer og bestemmer over min forretning. Faktisk får kunderne nu endnu flere muligheder. Vi kan for eksempel udføre sundhedstjek i forbindelse med synsprøver, hvor vi screener for grå og grøn stær eller andre lidelser som forstadier til sukkersyge eller forkalkning (AMD) – blot ved at analysere øjnene,” forklarer optiker Søren Frid.

I butikken flankeres han af optiker Didde Døj Hansen, optikerassistent Katrine Zwicky og optikerstuderende Kirstine Agger Jørgensen, så kunderne altid kan få kvalificeret vejledning.

Søren Frid Optique har landets mest opdaterede optiske udstyr link https://www.nytsyn.dk/book-synsprove og man kan i nogle tilfælde få brillerne lavet inden for en time eller to, da butikken har eget sliberi.

Slaraffenland



Den lille, topmoderne brillebutik i Algade 42 er blevet et slaraffenland for folk, der gerne vil have smarte og anderledes briller. Og for folk, der gerne vil have kvalitetssolbriller og sportsbriller fra fx Maui Jim, Zeal, Adidas og Ray Ban.

”Vores briller er for folk, der er træt af det strømlinede, og som gerne vil have fede briller med en særlig historie, som fx det danske mærke Ørgreen, Berlin-mærket MYKITA og amerikanske Moscot’s står for. Vi har det – eller kan skaffe det – som andre ikke har,” forklarer Søren Frid og understreger, at man ikke vil møde store rabatkampagner i butikkens udstillingsvindue. Til gengæld kan man være sikker på reelle priser, der ligger lidt under markedsprisen.

Briller eller kontaktlinser ?



Mange opfatter sig selv som enten brillebruger eller kontaktlinsebruger. Vi mener, at en kombination af briller og kontaktlinser kan være den helt optimale løsning for dig, fordi du fortjener den optimale synsoplevelse og den bedste livskvalitet i din hverdag.

Loyale kunder



Den energiske Roskildemand har gennem mange år solgt briller til en stor kreds af loyale kunder, der sætter pris på hans gode serviceniveau og ikke mindst store ærlighed.

”En brille er ligesom en kæreste – man skal matche. Det handler ikke om, hvor flot brillen ser ud i udstillingen, men om hvilken brille, der bedst fremhæver dine øjne. Mange går ud af butikken med en brille, de ikke umiddelbart troede, var dem. Det er en spændende proces at hjælpe folk godt igennem,” fortæller Søren Frid.

Søren Frid Optique, Algade 42, tlf. 46341234, www.optique.dk.