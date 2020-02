Send til din ven. X Artiklen: Håndmixere – hvorfor er de et vigtigt redskab i dit køkken? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Håndmixere – hvorfor er de et vigtigt redskab i dit køkken?

Håndmixeren har i mange årtier været ét af de vigtigste redskaber i et køkken. Den indgår som et redskab i den daglige madlavning, og når der skal holdes festlige arrangementer og fx piskes flødeskum til kager og varm chokolade. Læs mere om håndmixerens fortræffeligheder her.

Hvad er en håndmixer? Efter Anden Verdenskrig opfandt man den elektriske håndmixer, som var afløseren for de hjulpiskere man ellers havde anvendt i køkkenet. Den elektriske håndmixer var et af de første elektriske køkkenredskaber, som blev opfundet, og den blev meget hurtigt populær. Nu slap husmødre og køkkenpersonale for at få ondt i armen eller håndleddene af at stå og piske flødeskum eller dej ved håndkraft. I stedet kunne de tænde for den elektriske håndmixer, som hurtigt og effektivt piskede flødeskum til kagerne og den varme chokolade, til pandekager, andre kager eller brøddej. En anden fordel ved håndmixeren er, at piskerisene kan snurre i flere hastigheder, alt efter om man ønsker at piske ingredienser i et hurtigt eller langsomt tempo. Det er også tidsbesparende.

Hemmeligheden bag flødeskum Håndmixeren anvendes oftest til at piske flødeskum. Når du står med håndmixeren ved køkkenbordet og pisker flødeskum, så har du måske undret dig over, hvordan det kan lade sig gøre, at piskefløde forvandler sig til flødeskum. Kort sagt skyldes det det høje fedtindhold i piskefløden. Hele forklaringen på, hvordan fløde bliver til flødeskum, finder du her: https://illvid.dk/teknologi/foedevarer/hvordan-bliver-floede-til-floedeskum, hvor hemmeligheden afsløres.

Derfor er håndmixeren et vigtigt køkkenredskab. For moderne mennesker er håndmixeren stadig et vigtigt køkkenredskab. Når man laver mad, er der ofte noget, som skal piskes sammen, hvad enten det er æg til æggekage, pandekagedej, kagedej, brøddej eller flødeskum. Håndmixeren er for mange et uundværligt køkkenredskab, som kan anvendes både til hverdag og fest, når der skal laves mad, som kræver, at noget skal piskes eller røres sammen. Håndmixerens piskeris og dejkroge kan nemt rengøres i køkkenvasken eller i opvaskemaskinen, og selv håndmixeren kan tørres af på overfladen med en fugtig klud. En håndmixer er lille og handy og fylder ikke meget, når den er pakket sammen.