Send til din ven. X Artiklen: Guide til elevationsseng, boxmadras, kontinentalseng og madrasser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Guide til elevationsseng, boxmadras, kontinentalseng og madrasser

Drømmer du om en seng, der kan sikre dig en perfekt søvn hver nat? Og ville det ikke være fedt med en seng, der tilpasser sig din krop, og som gør det muligt at ligge i præcis den stilling, du ønsker? Så er det måske elevationssenge, du skal på udkig efter. En elevationsseng er absolut en del af eliten, når vi taler sengetype. Det skyldes den utroligt høje kvalitet og komfort, som bestemt også kan mærkes på prisen. Men er en elevationsseng så den høje pris værd? Og hvad får du egentligt for pengene? Læs med herunder. Så tager vi dig gennem fem fordele ved at lade en elevationsseng rykke ind i soveværelset inden du besluter dig for at investere i en af billige elevationssenge på tilbud man kan finde.

God til dig med dårlig ryg Rigtig mange danskere døjer med en dårlig ryg. Det kan skyldes alder, slid og sygdom. Men det kan faktisk også skyldes, at du sover dårligt om natten. Hvis du vil skåne din ryg mest muligt, er en elevationsseng det oplagte valg. Vandret er nemlig ikke den optimale position for alle at sove i. Særligt når man har problemer med ryggen, kan det være et stort plus at kunne sove med en lille hældning. En elevationsseng kan justeres helt efter dine ønsker både oppe ved hovedet og i fodenden.

Husker din favoritstilling Det er utroligt vigtigt at ligge behageligt, når vi skal sove. Ellers er der god sandsynlighed for, at vi ligger og vender og drejer os det meste af natten. En smart ting ved elevationssenge er, at de ofte kan huske dine tidligere indstillinger. Hvis du har fundet ud af, at du sover bedst med en 30 graders hældning, behøver du altså ikke bruge tid på at indstille det gang på gang. Sengen husker det for dig.

Plads til komfort og hygge Med en elevationsseng er det muligt at komme helt op i en siddende stilling. Dermed kan du også bruge sengen til at sidde godt, når du ikke skal sove. Her kan du hygge med en god film eller en bog inden sengetid. Og så slipper du for at skulle sidde op ad en masse puder for at gøre det behageligt.

Behager den enkelte Mange af os deler seng med en partner. Det er dog langt fra alle par, der har samme præferencer, når det gælder sovestillinger. Derfor er det utroligt smart, at en elevationsseng kan behage jer begge på én gang. I kan nemlig justere hver jeres side efter eget behov. Dermed slipper I uden tvivl for en masse uenigheder ved sengetid.

Behøver ikke at larme Nogle er måske betænkelige ved at anskaffe sig en elevationsseng, da de kan larme en smule. Den elektroniske støj behøver dog ikke være et problem. I dag er der nemlig rig mulighed for at finde modeller, der er så godt som lydløse. Senge har også generelt tendens til at knirke. Her skal du dog bare kigge efter senge, hvor fjedrene er placeret i stofposer. Det vil nemlig gøre dem væsentligt mere støjsvage.

Der er altså masser af gode grunde til at få den gode nattesøvn i hus gennem en ny elevationsseng.

Hvorfor købe en kontinentalseng? Der findes ikke noget værre end at gå en ny dag i møde, når man føler sig træt og uoplagt. Det er dog ofte tilfældet, når man ikke får nok søvn. En god nattesøvn er altafgørende for både vores fysiske og mentale helbred. Vil du have energi nok til at klare hverdagen, kan en ny seng derfor være en løsning. Men hvilken seng skal du vælge? Der findes et væld af muligheder, og det kan være svært at finde hoved og hale i. Hvis du virkeligt vil gøre noget godt for din krop, kan du dog overveje at købe en kontinentalseng. Her er nemlig gode forudsætninger for, at din krop får alt den komfort, den har brug for. Men hvad er det, der er så godt ved denne type seng? Og er det egentligt noget for dig og dit budget? Det kan du høre mere om her, hvor vi giver dig alle fordelene ved en kontinentalseng.

Hvad er en kontinentalseng? Det er helt sikkert ikke alle, der har styr på, hvad en kontinentalseng egentligt er. En kontinentalseng består først og fremmest af flere lag. Den har nemlig typisk både en boxmadras, skummadras, en springmadras og en topmadras i målene 180x200. Det giver generelt en bedre komfort end ved andre sengetyper. De tre madraslag betyder også, at du får en forholdsvis høj seng. Det gør det ofte nemmere at komme ind og ud af sengen.

Flot og luksuriøst udseende Men hvorfor skal du så vælge en kontinentalseng? En af de store fordele ved sengen er dens flotte ydre. Her får du nemlig en seng, du med stolthed kan have stående i soveværelset. En kontinentalseng udståler ganske enkelt luksus og kvalitet. Det skyldes særligt, at der ikke er en tydelig overgang på midten af madrassen. Det giver et flot udtryk, som du helt sikkert kender fra gode hotelværelser. Den ekstra højde gør også meget for udseendet. Med en kontinentalseng kan du også selv bestemme farven. Du kan blandt andet vælge en seng i sort, grå eller hvid, alt efter hvad der bedst matcher din stil. Der er ligeledes mulighed for at vælge mellem et væld af forskellige ben i enten træ eller metal.

Komfort i særklasse Den absolut største grund til at vælge en kontinentalseng er uden tvivl komforten. Den er nemlig den direkte vej til en god nattesøvn. Det skyldes mest af alt de tre madrasser, der giver kroppen optimal støtte. Derudover kan den tilpasse sig din sovestilling automatisk. Vi vender og drejer os ofte mange gange i løbet af natten. En kontinentalseng kan dog give dig støtte, uanset hvordan du ligger. Det sker via de såkaldte komfortzoner i topmadrassen. Et andet stort plus er, at du selv kan bestemme fastheden af fjedrene. Dermed får du en seng, der passer bedst muligt til din krop. En kontinentalseng på tilbud er langt fra den billigste løsning. Den store kvalitet og gode holdbarhed er dog uden tvivl alle pengene værd. Her er der nemlig garanti for, at du hvert nat kommer trygt til drømmeland og vågner fuld af energi.

Hvad er vigtigt med en boxmadras? Sover du uroligt og usammenhængende om natten? Så er der måske god grund til at udskifte din seng men en ny model. Den rette seng er nemlig den direkte vej til en god nattesøvn. Det er altså penge givet godt ud, hvis du sørger for at vælge en ordentlig model. Rigtig mange danskere vælger at investere i en boxmadras, når det skal købes ny seng. Det skyldes uden tvivl, at det både er en god og billig seng, som du kan glæde dig over i mange år frem. Men hvordan finder du den rette boxmadras for dig? Og hvad er vigtigt at vide, før du beslutter dig? Det forsøger vi at give dig svar på her.

Få styr på pris og størrelse Når du skal vælge boxmadras, skal du selvfølgelig først og fremmeste overveje, hvad du er villig til at betale. Prisen er nemlig uden tvivl afgørende for de fleste. Det er klart, at boxmadrasser bliver dyrere, jo bedre kvaliteten er. Et godt råd er dog ikke at spare, når det gælder din seng. Pengene er nemlig rigtigt godt givet ud, hvis du går efter den bedste kvalitet. Dernæst skal du beslutte dig for, hvilken størrelse seng du ønsker. Her skal du altid huske, at sengen skal være mindst 10 cm længere end din højde. Er i to personer, der skal sove i sengen, skal den mindst være 140 cm bred.

Fasthed er nøglen til god søvn Når vi taler om boxmadrasser, er fasthed altafgørende. Det er fjedrene i boxmadrassen, der afgør fastheded. Jo flere fjedre, des mere fast føles madrassen, og jo mere støtte får kroppen også. Her kan du typisk vælge mellem pocket-fjedre og multipocket-fjedre. Hvad der er bedst for dig, afhænger både af din sovestilling, kropsform og vægt. Generelt siger man dog, at hvis du vejer under 75 kg, skal du have en madras med medium fasthed. Vejer du over, bør du overveje en mere fast madras. Dig og din partner skal desuden muligvis have forskellige fastheder i jeres madrasser for begge at få en optimal søvn.