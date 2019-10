Guide: Sådan bliver dit første bilkøb vellykket

Står du overfor dit første bilkøb nogensinde, og kunne du godt bruge et par gode tips og tricks til, hvordan du kommer så godt igennem processen som muligt? Så kan det på varmeste anbefales, at du læser med i denne guide. Ved at gøre dette vil du nemlig blive beriget med en række gode råd, som forhåbentligt vil gøre, at du står stærkere, inden du skal på jagt efter din første bil.

Skal jeg vælge en ny eller brugt bil?

Når der skal købes en ny bil, omend det er din første bil eller ej, er et af de helt store spørgsmål typisk, om du skal købe en ny eller brugt bil. Det kunne være rart, hvis der fandtes et konkret svar på, hvad der i denne situation er rigtigt og forkert. Men her er altså tale om et spørgsmål, hvor det er yderst vanskeligt at komme med et sådan entydigt svar. Dog er der visse overvejelser, som du med fordel kan gøre dig, så du kan komme nærmere et svar på, om du skal købe en ny eller brugt bil.

Først og fremmest er det en god ide, hvis du overvejer, hvilket formål bilen skal tjene, og dermed hvor ofte den skal bruges, samt hvor længe du regner med, at den skal tjene dig. Er det kun dig, som skal have glæde af bilen, og er bilen ikke tiltænkt at skulle tjene dig i synderligt mange år? Så kan det formodentligt være en god ide, hvis du køber en brugt bil. Står du omvendt i en situation, hvor bilen er tiltænkt en rolle, hvor den skal tjene som hele familiens primære bil? Så kunne man forestille sig, at en ny bil vil gøre megen gavn. Dog skal det nævnes, at du sagtens kan få en yderst velfungerende familiebil, som er brugt. Det er også værd at nævne, at dette er et spørgsmål, som i høj grad afhænger af den enkelte økonomiske situation.

Netop det økonomiske aspekt spiller også en central rolle, når der diskuteres, om du skal købe en ny bil, eller om du skal købe en brugt bil. Først og fremmest vil du erfare, som du måske kan forestille dig, at en brugt bil kan erhverves for en mindre sum penge sammenlignet med, hvad det koster at købe en ny bil. Står du i en situation, hvor budgettet ikke er uendeligt? Så vil dette da være en enormt stor fordel i sig selv.

Ydermere vil brugt bil formentligt ikke miste lige så meget værdi, som en ny bil vil gøre det. Man plejer gerne at sige, at en bil mister omkring 15-22 procent af dens værdi om året. I og med, at du kan købe en brugt bil billigere, vil den altså miste mindre værdi end en ny bil.