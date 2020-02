Guide: 7 tips til at spare penge i hverdagen

1. Læg et budget Før du kan begynde at overveje, hvor du spare penge, er det en god idé at lægge et budget over din økonomi. Når først du har indsigt i, hvor mange penge du bruger på diverse udgifter, har du bedre styr på, hvilke poster, du kan skære ned på eller spare væk. Måske betaler du for noget, du egentlig ikke har brug for? Går du din økonomi efter i sømmene, bliver det langt nemmere for dig at finde mulige besparelser i hverdagen.

2. Spar penge på madvarer Fast food og take-away kan nemt løbe op i mange penge. Selvom du nogle aftener søger en nem løsning til aftensmaden, kan det betale sig at vælge et billigere alternativ til den traditionelle take-away løsning. Sørger du for altid at have en færdigret i fryseren, behøver du ikke at ty til Just-Eat eller dit lokale pizzaria.

Derudover kan du spare mange penge ved at lægge en madplan. Sådan kan du handle ind til en fastsat menu, hvilket minimerer risikoen for madspild og dyre impulskøb.

3. Skriv en indkøbsseddel I spænd med besparelser på madvarer, kan du med fordel planlægge dine indkøb hjemmefra. Har du en indkøbsseddel i hånden, når du handler ind, er du mindre tilbøjelig til at bukke under for klat-køb. Selvom impulskøb i ny og næ ikke virker som en stor udgift, kan det nemt løbe op i flere hundrede kroner om uge.

4. Find en billigere forsikring Forsikringer optager en stor post i budgettet. Du vil derfor gøre klogt i at undersøge, om der findes en billigere forsikring. Der er mange penge at spare, hvis du indhenter 2-3 tilbud fra forskellige selskaber, før du foretager den endelige beslutning. I mange tilfælde er forsikringsselskaber villige til at forhandle om prisen. Det kan derfor betale sig bruge lidt tid på at overveje dine forsikringsmuligheder.

5. Overvej en billigere bank Renter og gebyrer varierer fra bank til bank. Et bankskifte kan derfor være en god idé, hvis du får tilbudt en bedre aftale hos en anden bank.

Overvejer du at optage et lån, kan det desuden betale sig at indhente lånetilbud fra forskellige udbydere. Især når det angår mindre lånebeløb, er det ikke altid, din primære bank kan give dig den bedste rente. Der findes en lang række online pengeinstitutter, der tilbyder dig minilån til en lav rente og fordelagtige vilkår. Er du derfor på udkig efter små forbrugslån, kan du både spare penge og en masse besvær ved at vælge en online låneudbyder.

6. Køb brugt Varer som cykler, møbler, bøger og biler findes ofte til billigere penge, hvis du køber dem brugt. I mange tilfælde behøver du hverken at gå på kompromis med tilstand og kvalitet, når du søger efter brugte varer. Det kan derfor være en god løsning at gennemse handelsportaler som Den Blå Avis og Gul og Gratis, før du åbner butikskatalogerne.

7. Vælg et billigere mobilabonnement Et mobilabonnement udgør en fast udgift for de fleste. Du kan derfor spare penge ved at finde et billigere abonnement, der stadig dækker dit fornødne behov. Du har måske fri tale og data, som du reelt set ikke har brug for? Eller inkluderer dit abonnement adgang til film og musik, som du godt vil kunne undvære? Du kan nemt spare over hundrede kroner hver måned, hvis du vælger et billigere abonnement - og måske endda et billigere mobilselskab.