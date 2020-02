Guide: 6 ting du bør overveje, før du søger om lån online

1. Skab overblik over din økonomi Før du begiver dig ud på lånemarkedet, er det vigtigt, du har skabt dig et overblik over din økonomi. Du gør derfor klogt i at lægge et budget over dine udgifter og indtægter, da du derudfra udvinder dit såkaldte rådighedsbeløb. Dette beløb udgør den del af din indtægt, du har til rådighed, når alle udgifter er blevet fratrukket. Når du kender dit rådighedsbeløb, er du bedre i stand til at vurdere, hvor meget du kan tilbagebetale på et eventuelt lån hver måned.

2. Sammenlign lån og låneudbydere Før du beslutter dig for et lån, kan du med fordel benytte en sammenligningstjeneste, der sammenligner lån på baggrund af forskellige kriterier som lånebeløb, ÅOP og udbetalingstid.

3. Reducer dine udgifter Det næste skridt på vejen indebærer en grundig vurdering af hvor i budgettet, du kan spare. Måske kan du finde billigere løsninger på din bilforsikring, eller det kan være du hellere vil spare penge på abonnementer og medlemsskaber. Du kan forbedre din økonomi betydeligt ved blot at gå dine udgifter efter i sømmene. Når først du har reduceret dine udgifter, vil din kreditværdighed automatisk forbedres.

4. Overvej din kreditværdighed Før låneudbydere godkender dit lån, foretager de en vurdering af din økonomi. Denne kreditvurdering kan have stor betydning for dine lånevilkår. Bliver din kreditværdighed vurderet som god, kan du eksempelvis få tilbudt en lavere rente og længere løbetid. Låneudbyderens kreditvurdering af dig er derfor afgørende for, hvor fordelagtigt dit lån vil blive. Det kan således betale sig at overveje, hvordan du kan forbedre din økonomi, før du søger om lån.

5. Få styr på alle begreber Der er adskillige fagbegreber forbundet med lånemarkedet, såsom ÅOP, variabel rente og løbetid. Kender du vigtigheden af ÅOP? Og forstår du sammenhængen mellem renter og løbetid? Termer som disse er vigtige at forstå, hvis du vil undgå at blive snydt eller vælge lån i blinde. Når først du har kendskab til lånebegreber og deres vigtighed for dit lån, er du bedre klædt på til at begå dig på lånemarkedet.

6. Lån ikke mere, end du har behov for Så snart du har optaget et lånebeløb, skal du betale renter af hver eneste krone. Det kan derfor ikke betale sig at låne mere, end det beløb, du har brug for. Hvis du ikke kan afgøre præcist hvor stort et beløb, du står og mangler, kan du vælge en kassekredit. Vælger du en kassekredit, skal du blot betale for det, du bruger. Du undgår således at betale renter af pengebeløb, der bare står på kontoen. Det skal dog siges, at kassekredit typisk tilbydes til en højere rente end andre låneformer som forbrugslån. Vælg derfor nøje hvilken lånetype, der passer bedst til din situation.