Grøn strøm til erhvervslivet

Bæredygtighed og klima er mere på dagsordenen, end det nogensinde har været før. Det er et emne, som i høj grad diskuteres af politikere men også rundt omkring i de danske hjem, går snakken om klima og bæredygtighed lystigt over spisebordet. Ej at forglemme de danske virksomheder som i stigende grad arbejder for at omstille sig til en mere bærdygtig og grøn måde at være i verden på. Det gælder alle former for virksomheder, og det har Blue Energy, som sælger strøm, spottet og vil nu være behjælpelig med, så de mange virksomheder kan profilere sig på at være mere grønne. Blue Energy sælger udelukke grøn og klimavenlig strøm til både private hjem, men i den grad også til erhvervskunder og virksomheder. Erhvervskunder hos Blue Energy betaler blot et fast månedligt beløb for, at få leveret udelukkende grøn strøm til hele virksomheden. Det er bæredygtighed, der vil noget, og det har også krævet store drømme for Blue Energy at nå dertil, hvor de i dag kan sikrer virksomheder den billigste bæredygtige strøm.

Ildsjæle bag den bæredygtige strøm En af de helt store ildsjæle og iværksættere bag Blue Energy er den unge Mads Andreas Olesen. Han har været iværksætter og haft store armbevægelser, siden han for omkring ti år siden gik i gymnasiet. Her startede han da også sin første virksomhed, og sådan har han mere eller mindre bare fortsat siden. Det var da også én af hans tidligere virksomheder, der fik ham i kontakt med ejerne i det dengang nystartede Blue Energy. Efter at Mads Andreas Olesen havde været med som ekstern konsulent i Blue Energy, blev han partner, hvilket han også er i dag. Hans hårde arbejde i og med Blue Energy førte da også en stor anerkendelse med sig i starten af 2019. Her fandt Mads Andreas Olesen nemlig vej til en eftertragtet og ikke mindst eksklusiv liste over europæiske talenter indenfor deres felt. Fælles for dem alle er, at de er under 30 år gamle, men trods deres unge alder har fået ualmindelig stor succes. For Mads Andreas Olesen blev dét at sælge grøn og bæredygtig strøm til de danske hjem og ikke mindst virksomheder nøglen til succes.