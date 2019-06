Grib chancen og speed jobsøgningen op

At blive fyret står for mange som et skrækscenarie. En række ubesvarede spørgsmål trænger sig på. Hvordan ser min fremtid ud, hvad med økonomien – og hvornår får jeg et nyt job?

Hvis du er medlem af en a-kasse og har været det i minimum et år, kan du få dagpenge. Dermed er det økonomiske sikkerhedsnet på plads, mens du koncentrerer kræfterne om at finde et andet arbejde. Jo hurtigere du kommer i gang, des bedre kort har du på hånden.

Med hjælp fra din a-kasse kan du forhåbentlig få vendt situationen og gjort ledighedsperioden til et skridt på vejen mod nye muligheder. Måske endda få et bedre job. Faktisk bliver mange endnu gladere for deres nye job, end de var for det, de måtte forlade.

Vælger du derimod at tage den med ro, kan det være overraskende svært at komme op i gear igen. Det gælder om at udnytte de ressourcer, du har, mens du stadig er tæt på arbejdsmarkedet og har gejsten.