Grejguide – tips til sjove sommergadgets

Sommeren er endelig over os til glæde for mange. I takt med at temperaturen stiger og solen skinner, så begiver mange danskere sig udenfor, for at nyde sommervejret. Mange tager på stranden eller til havnebadet, for at sole sig og køle af med en dukkert. Der findes dog andre alternativer, som kan være sjove at prøve, og hvis man samtidig får en ”undskyldning” for at erhverve sig en ny gadget, så er det jo ikke det værste. Derfor er her en hurtig guide til nogle anderledes sommeraktiviteter, der kan gøre de lune dage og aftener lidt sjovere.

Hjemmebiograf

De lune danske sommeraftener er for mange ensbetydende med grill, kolde drikkevarer og hygge. Det er noget de fleste kan være enige om, men der findes gadgets som kan give en hyggelig aften et ekstra hak opad. Når vejret er koldere og det ikke er muligt at tilbringe aftenen udenfor, så bruger langt de fleste tiden på sofaen foran fjernsynet, hvor der bliver streamet film og serier. Det er dog muligt at kombinere disse to beskæftigelser ved at anskaffe sig en film projekter.

Der findes et stort udvalg af projektorer, og det behøver ikke at være en stor udgift at få fat i en. Det gør det muligt at lave haven eller terrassen om til sin helt egen hjemmebiograf. Det eneste der kræves, når man bruger en projekter, er en flad overflade til at vise filmen på. Det kan være en husmur eller et ophængt stykke stof, som f.eks. en dug eller et lagen. Derudover skal man blot sørge for snacks og noget at sidde eller ligge på.

Når sommeren begynder at gå på hæld, så kan projektoren med fordel bruges indenfor i stuen eller på værelset, og den er derfor brugbar året rundt. Lige meget hvilken årstid projektoren bruges, så er det typisk en sjovere måde at se film og serier på, da det større billede giver oplevelsen af at være i en rigtig biograf.