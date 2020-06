Gør legen nemmere med det rette tøj

Vi bliver mere selvstændige, kreative, sociale, samarbejdsvillige osv. Der er faktisk kun gode ting at sige om leg. Derfor er det utrolig undervurderet, for det står faktisk sådan til, at børn heller ikke leger lige så meget mere, som de har gjort førhen. Nu er det iPads eller tv’et, der i stedet holder de små beskæftiget. Og her udvikler de sig i den grad ikke lige så meget, som de gør gennem legen.

Sæt de bedste rammer for dit barn

Vi som forældre kan dog godt gøre en forskel. Det er nemlig ikke kun børn, der udvikler sig gennem leg. Det gør voksende også. Derfor kan man som forældre både gøre noget godt for sig selv, men i allerhøjeste grad også sit barn ved at opfordre til leg. Læg iPad ‘en væk, sluk for tv’et og find i stedet legetøjet frem.

Det er dog bare sådan, at det ikke kun er legetøjet, der sørger for, at barnet får den bedste leg. Her spiller tøjet nemlig også en enorm stor rolle. Børnene skal have fuld bevægelighed og komfort.