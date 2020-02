Send til din ven. X Artiklen: Gør din hverdag lettere med smart elektronik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gør din hverdag lettere med smart elektronik

Hverdagen kan være fyldt med stress og jag, og der er så mange forskellige opgaver i og udenfor hjemmet, som ikke er sjove, men som skal laves alligevel. Af disse opgaver kan i flæng nævnes støvsugning, vinduesvaskning og græsslåning, der sjældent står øverst på ønskesedlen, og i virkeligheden kan mange af opgaverne klares smartere, hvis man har den rette elektronik i hjemmet. Robotterne indtager de danske hjem i disse moderne tider, og hvis du gerne vil have én eller to bekymringer mindre i hverdagen, så er det bare med at tage robotterne under armen og sætte dem i arbejde.

Hold haven pæn og præsentabel uden store anstrengelser Alle danskere elsker at komme ud i haven, når vejret tillader det, men for mange kan det være ekstremt demotiverende at se noget langhåret græs, som skal slås, før haven kan nydes. Dette gælder særligt i sommerhalvåret, hvor græsset vokser meget hurtigt, og hvor man rigtig vil ud og nyde det gode vejr. Som med alt andet her i livet er der dog hjælp at hente, hvis man lader elektronikken komme lidt længere ind over havemuren.

Hvis det særligt er din græsplæne, der hænger dig langt ud af halsen, så bør du måske overveje at investere i en Husqvarna robotplæneklipper, der kan klare græsslåningen for dig. Den smarte robot misser ikke mange græsstrå, og den kan sættes til at køre i de intervaller, som du finder bedst. Hvis det i stedet er hækken, der trænger til en ordentlig tur, så køb en fornuftig hækkeklipper, der kører på el. Med en skarp, eldrevet hækkeklipper bliver klipningen noget lettere - og så kan du jo få børnene til at hjælpe med at samle hækaffaldet op efterfølgende.

Hold rengøringen nede på et minimum De fleste har gode intentioner, når det kommer til rengøringen i hjemmet, men det er desværre de færreste, der får gjort nok rent i en travl hverdag. Her er det særligt badeværelset og støvsugningen, der er ærgerlige poster på listen, og selvom badeværelset ofte kræver en del knofedt, så kan støvsugningen i hvert fald klares med et snuptag - af nogen andre end dig, vel at mærke. Robotstøvsugere holder hjemmet rent, mens du er på arbejde, og de er slet ikke så dyre, som de har været før i tiden. Det er i hvert fald en kanon investering, hvis du er led og ked af at gøre hele hytten rent.