Gør boligsalget lettere, følg disse fem råd.

Har du svært ved at sælge boligen, kan du gøre en hel del for, at øge sandsynligheden for et salg. Du har afholdt flere åbent hus arrangementer, dog uden held, og frustrationen er ved at tage over, da du gerne vil i gang med at byde på de huse du ser som er til salg, men som bliver solgt for øjnene af dig.

Denne salgsguide er til dig. Vi har samlet de bedste tips til, at øge chancen for et salg. Heri finder du måske også ud af, hvordan du kan øge prisen ved boligvurdering.

1. Oprydning Start med det helt basale. Sørg for at der er ryddet op på værelserne, på loftet, i skuret og/eller nede i kælderen. Når der er ryddet op har de potentielle købere mulighed for, at se hvor meget plads, der egentlig er de forskellige steder i huset. Det kan være de besøgende købere er en børnefamilie, så er det endnu vigtigere, at der er ryddet op på børneværelserne, da der her kan være mere rodet end øvrige steder i huset. Derfor kan du starte med at rydde legetøjet op, og har du en kreativ måde at gemme legetøjet af vejen på, så tvivl ikke med at vise dette frem. Opbevaring kan disse dage sagtens fremstå, som en del af værelsernes indretning. Eksempelvis træk skuffer under sengene og opbevaringskasser der også kan fungere som siddepladser. Er værelserne små, og du har formået at udnytte pladsen, så endelig vis det frem.

2. Belysning Har du store vinduer ind til stuen eller køkkenet bør disse først og fremmest være rengjort. Derefter bør gardiner og persienner trækkes fra eller fjernes helt, så den naturlige sollys kan stråle ind. Jo mere naturligt lys jo bedre, de værelser solen ikke kan nå indtil bør lyses op. Hvis det er nødvendigt kan pærerne udskiftes, eller der kan købes kraftigere pærere. Med hensyn til belysning, kan et andet skridt være, at man maler de værelser der har en mørk farve. Eksempelvis kan det være et af børneværelserne har en sort væg, som dit barn har ønsket af indretningsmæssige årsager, men som formørker værelset. Derudover kan dette medføre, at værelset ser mindre ud, hvorfor det anbefales at man vælger en lysere nuance.

3. Luft ud Køkkenalrummet er typisk et af de områder vi opholder os mest som familie. Er ejendomsejeren ryger, er det oftest også her man går hen for at ryge, og samtidig også her, at madlugt oftest stammer fra. Sørg derfor at der er luftet godt ud i hjemmet, og især i køkkenalrummet. Hvis de potentielle købere er ikke-rygere kan lugten af røg være et dårligt førstehåndsindtryk, og det er heller ikke alle der er lige begejstrede for lugten af eksempelvis stærkt krydret mad.

4. Tilstandsrapport Er ovenstående i tjek, kan en anden tilgang til hussalget være, at man vælger at arbejde ud fra tilstandsrapporten. Dette er ikke nødvendigvis helt så ligetil, som det er med de øvrige punkter i guiden, men hvis der står 1-2 mindre punkter på tilstandsrapporten kan dette øge sandsynligheden for, at huset bliver solgt.

Samtidig kan dette medføre til, at man ikke behøver at skære lige så meget af salgsprisen, som man måske skulle, hvis de 1-2 punkter stadig stod i tilstandsrapporten.

Det vil spare køber for en hovedpine eller to, der i forvejen har masser at se til ved huskøbet