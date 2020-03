Gode ting at lave derhjemme

Når hele landet er sidder derhjemme, er der nok mange, der begynder at kede sig lidt, føle sig isoleret og få en form for økuller. Det kan være svært at vænne sig til at tilbringe aften efter aften på sofaen, når man ellers er vant til at være ude og social eller at lave andre aktiviteter uden for hjemmet. Men der er flere ting, du kan gøre derhjemme, for at holde dig aktiveret og skabe noget variation i hverdagen.

Lær nye ting

Vi har alle ting, vi gerne ville kunne. Det kunne være at spille et instrument, skrive en bog, lave god mad eller noget helt fjerde. Dette er oplagt at gå i gang med nu! Benyt din til derhjemme til at øve dig og blive bedre til nogle af de ting, du gerne vil kunne. Prøv at sætte en time af om dagen, eller find et andet system, der passer godt til dig.

Der er ingen grund til at sidde foran fjernsynet hele dagen, mens man er hjemme. Man kan nemt føle, at “karantæne” kommer til at spilde ens tid, men i sidste ende er det op til dig selv at sørge for, at denne tid ikke kommer til at føles som spildt. Og når vi endelig må begynde at være sammen med andre mennesker igen, kan du imponere vennerne med dine nye færdigheder.

Forbedringer i hjemmet

Er der en væg, der trænger til at blive malet? Et skab, der længe har savnet en reparation? Nogle møbler, der trænger til at blive udskiftet? Brug din tid derhjemme på at være produktiv og praktisk. Det kan være hovedrengøringen, men det kan også være andre detaljer i hjemmet, der længe har trængt til udskiftning eller forbedring.

Det kan være, din seng har nogle år på bagen, men at du ikke har gidet at bruge tiden på at finde en ny. Nu er det altså et oplagt tidspunkt. Gå for eksempel ind på sove.nu for at blive klogere på senge og finde ud af, hvad det er, du har brug for. Du kan også læse deres test af elevationssenge, for at lære præcis, hvilke senge, der er en god investering. Med en god seng følger en bedre nattesøvn, og det er noget, du helt sikkert kommer til at bemærke i din hverdag.

Brug mere tid med familien

Hvis du bor sammen med din familie, er dette et oplagt tidspunkt til at tilbringe mere kvalitetstid sammen. Sørg for at have nogle gode, dybe samtaler. Hvis du har børn, kan det være, de har svært ved at forstå, hvad det er, der sker. Her er det godt at give dig god tid til at forklare det og svare på deres spørgsmål. Selvom børnene er unge, kan de sagtens fornemme, at tingene er anderledes, og de kan ende med at gå og bekymre sig rigtig meget. Så sørg for, at der er plads til at have rolige samtaler sammen.

Sørg desuden for at lave noget sjovt sammen i familien. Find brætspillene frem eller lav mad sammen med børnene. I kan også lege gemmeleg, se jeres yndlingsfilm eller noget helt andet. Benyt dig af, at familien er samlet, og sørg for at få vendt situationen til noget positivt.