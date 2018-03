Foto: U.J. Alexander / Shutterstock

Gode råd til renovering

Er du en af de mange danskerne, som planlægger at renovere din bolig her til foråret. Så er der en række råd, som er gode at have med i sine overvejelser. Vi guider dig til, hvilke som er de vigtigste.

Lav et godt forarbejde Renovering og ombygning kræver meget planlægning for, at man ikke ender ud i et kæmpe underskud eller, at man får et resultat, som man ikke er glad for. Det er derfor vigtigt, at man ikke springer forarbejdet over og går direkte i gang. Nogle renoveringsprojekter indebærer en tilbygning til din bolig. Disse projekter skal anmeldes til din kommune, og dertil kræver det, at kommunen giver en byggetilladelse. Så sørg for at kontakte din kommune i god tid, da det godt kan være en længere proces.

Tænk langsigtet Når du skal renovere din bolig er det vigtigt, at du ikke falder for usandsynlige gode tilbud. Tilbud som er gode til at være sandt, er det ofte. Du skal i stedet gå efter kvalitet og betale det ekstra det koster, fremfor at tage det billige tilbud, som alligevel skal udskiftes efter blot fem år. Desuden kan man med fordel købe energibesparende materialer og miljørenovering, når du skal renovere. I det lange løb kan man spare mange penge ved at investere i blandt andet god isolering. En god isolering kan i den grad ses på varmeregningen.

Gør-det-selv eller professionel hjælp Når man skal renovere, kan man være fristet til at spare penge ved at gøre hele arbejdet selv. Her er det vigtigt, at man er realistisk. Ved du noget om gulvbelægning og har du overhovedet det rigtige udstyr til at gøre dette? Selvom du har hænderne skuret rigtigt på og er en rigtig gør-det-selv-mand, så er det ikke sikkert, at du har tid til at renovere hele dit hus. Overvej derfor, hvilke ting du har tid og overskud til selv at klare og hvilke opgaver, hvor du skal have professionelle fagfolk til at hjælpe dig.

Læg et realistisk budget Når man har fundet ud af, hvad man ønsker at få renoveret, er det tid til at lægge et budget. Når du er fundet frem til den samlede omkostning, så læg 10 til 30 procent mere oveni. Du har med garanti glemt noget småting, som samlet set kan hobe sig op til mange penge. Uanset om du vælger at renovere dit hjem selv eller får faglærte til at hjælpe dig, koster renoveringen mange penge. Det er vigtigt, at man ikke sparer på gode materialer, men derimod laver gode investeringer, som kan holde en livstid, og derfor er det bedre at låne penge fremfor at gå på kompromis med, hvad man egentlig ønsker.