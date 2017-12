Send til din ven. X Artiklen: Godbidder til menneskets bedste ven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Godbidder til menneskets bedste ven

At have en hund i huset eller lejligheden kræver en del af hundeejeren. Du vil gerne have en sund og velnæret hund, der lever længe. Og alligevel føler du dig skyldig, når du selv indtager tre lækre måltider om dagen, mens din stakkels hund skal stå med snuden begravet i en afmålt omgang af knasende tørfoder.

Hertil kommer de mange lækre snacks, du indtager, uden at du kan dele noget med hunden. Den stakkels hund er i stedet henvist til små portioner af tørfoder, hvor der oven i købet er tale om tørfoder, som mange hunde ligefrem skal have en tilvænningsperiode for at kunne klare.

Men det behøver slet ikke at være sådan! For der er, afhængigt af hundens individuelle behov, flere sunde måder at fodre på.

Lad din hund selv bestemme For hunde der ikke har været udsat for en ulykke der gør dem handicappede og som har den rette vægt kan du muligvis tillade, at hunden selv frit kan vælge, hvad den vil spise.

Dette betyder, at du efterlader mad hele dagen og tillader hunden, at have friheden til at bevæge sig meget. Dette har ofte vist sig at være en god metode for de virkeligt aktive hunde, som på den måde kommer til at brænde flere kalorier af, end de af deres artsfæller, der tilbringer det meste af sin tid i sofaen.

Hvis du efterlader mad hele dagen, som din hund kan nippe til, skal du bruge tør mad, som ikke forkæler den alt for meget. Hvis du har en ammende hund, vil hun sandsynligvis blive fodret på denne måde. Hunde, der skal tage sig af hvalpene, har brug for mange kalorier, når de skal producere en konstant strøm af mælk til hvalpene.

Der imidlertid en ulempe ved denne måde at fodre på. Det, at du efterlader hundemad og lader den ligge i skålen hele dagen, vil måske tiltrække insekter, gnavere eller andre dyr. Dette gør sig især gældende, hvis du fodrer din hund udenfor. Det er derfor en god ide at være opmærksom på dette og holde øje med eventuelle ubudne gæster.

Og sidst men ikke mindst i forbindelse med ”laissez Faire” fodring er det sådan at mere end et kæledyr i dit hjem hurtigt ender med slagsmål over maden.

Afmålte portioner Der findes hunde, der ikke kan sige stop, når det kommer til mad. Overfor hunden, der ikke har et indre stopur, er det en god ide at kontrollere og afmåle fodringen. Her kommer dyrlægen ind i billedet. Spørg dyrlægen, hvad din hunds ideelle vægt bør være. Hvis du fodrer med den hundemad, der sælges i butikker og varehuse, skal du holde dig til de anbefalede doseringer, der kan læses på indpakningen. Disse doseringer er beregnet på, at hunden opnår den ideelle vægt. Nogle gange er den foreslåede mængde dog mere end din hunds behov. Din dyrlæge kan beregne den nøjagtige mængde hunden bør indtage.

Du kan fodre din hund en eller to gange om dagen. Det er bedst at gøre det to gange dagligt med intervaller på 8-12 timer. Hvis du gør det på denne måde, er det en god ide at opdele den foreslåede mængde, der anbefales på indpakningen. Alternativet er, at du i stedet ender med at overfodre din hund, hvis du blot kører det hele på fornemmelser og øjemål.

Hold øje med tiden Er du ikke bekymret for, at din hund spiser for meget, og hvis du ikke ønsker at lade maden stå hele dagen, skal du bruge den tidsafmålte metode mht. fodring. Dette indebærer, at du giver hunden en vis tid f.eks. 30 minutter til at spise i. Når tiden er gået, skal du smide det ud, den ikke har spist. Når du igen en otte til tolv timer senere opdager, at din hund er sulten, er den også klar til at spise.

Belønninger til hunden Belønninger skal ikke udgøre mere end 5 % til 10 % eller mindre af din hunds daglige kost. Spørg din dyrlæge om antallet af belønninger, du kan give, og hvad de betyder for din hund. Det vil variere afhængigt af hundens vægt og aktivitetsniveau.

Hvis du har brug for at give ”godbidder” i forbindelse med optræning af hunden, skal du bruge meget små stykker. Du kan også trække godbidderne fra den samlede fodermængde du giver hunden.

Den ser fantastisk ud, men den er altid sulten Når du iagttager de retningslinjer, der fremgår af foderets indpakning, bør dit udgangspunkt være det, at du skal beslutte, hvor meget du vil fodre din hund. Hvis den hele tiden virker sulten, må du muligvis fodre ham noget mere. Men pas på, for der er altid nogle hunde, der virker som om, de er sultne og derfor er de også ofte overvægtige. Du må muligvis arbejde med en diæt, der giver den en mæthedsfornemmelse rimeligt hurtigt. Mængden af foder som din hund får brug for kan ændre sig hvis:

· Din hund er mere aktiv

· Vejret er meget varmt eller koldt

· Hunden heler efter en operation eller en infektion Og før du fodrer hunden, skal du være sikker på, at det i virkeligheden ikke bare er opmærksomhed og kærlighed hunden har behov for fremfor foder. For hvis det er førstnævnte, er det naturligvis det du skal sørge for i stedet for at fodre mere.

Hvad skal du vælge? Når alt dette er sagt er det store spørgsmål imidlertid, hvordan man vælger det helt korrekte tilskud af foder til sin hund. Dette valg kan være svært, når der nu er så mange forskellige produkter og typer af foder på markedet.

Man fortæller dig uden tvivl gerne en masse om alle de produkter, der er, og hvor gode de er for din hund. Her kan det være virkeligt svært at gennemskue, hvilke produkter, der er virkeligt gode og hvilke, der ikke er det?

Sådan skifter du foder Og skulle du ende i en situation hvor det er nødvendigt at skifte foder, skal det ske langsomt. Dette for at undgå situationer, hvor du og hunden ikke får det optimale udbytte i relation til det nye foder. Som udgangspunkt skal skiftet fra en type foder til en anden køre over en syv til ti dage. Det forekommer sikkert at være lang tid for nogle, men din hund vil være dig evigt taknemmelig for det. Og ikke at forglemme, kan den langsomme indkøring med det nye foder skåne din hund fra diarré.

Du bør indlede med at blande 25 % af det nye foder sammen med 75 % af det gamle. Denne dosering skal man køre med de første tre dage, hvor hunden skal starte op med fodret og lære det at kende. På fjerdedagen kan der så sættes gradvist op til 50/50, også i 3 dage. Til slut kører man så med en blanding med 75 % af det nye og 25 % af det gamle foder, hvorefter man på den tiende dag endeligt kan gå 100 % over til det nye foder.