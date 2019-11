Send til din ven. X Artiklen: Global Positioning System – GPS Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det vi kender som GPS og efterhånden benytter i mange sammenhænge i vores samfund, er egentlig et system, der blev udviklet af det amerikanske militær i 1970’erne. I starten blev det udelukkende anvendt til militære formål, men i 1980’erne besluttede amerikanerne, at det også måtte benyttes til civile formål.

24 kredsende satellitter GPS står for Global Positioning System og det er et system, der får sine data fra satellitter. Satellitterne kan bestemme en nøjagtig position på jordens overflade og hjælpe os med at navigere både til lands, i luften og til vands. Systemet har 24 satellitter, der kredser om jorden i baner med ca. 4 satellitter i hver. Hvor man end befinder sig på jorden, kan man modtage signaler fra seks til otte satellitter.

Et meget præcist system Det er et system, der er meget præcist. I starten, da det amerikanske militær frigav det, havde det et forstyrret signal, så det viste 100 meter forkert. Det lavede de dog om på i år 2000, hvor systemet fik sin fulde præcision – også til civilt brug. Systemet er blevet løbende mere og mere præcist og i 2010 havde det kun en fejlmargin på fem meter.

Gratis og ingen begrænsning For at beregne den helt præcise placering på jordens overflade, skal man bruge beregninger fra fire satellitter. Systemet måler lige præcist, hvad enten det er dag eller nat og ligegyldigt, hvilket vejr det er. Der er heller ingen begrænsning på antallet af brugere, der samtidigt kan bruge systemet og, det er helt gratis at benytte det.

Fungerer kun udendørs Den eneste begrænsning, der er i forhold til brugen af GPS, er, at det ikke fungerer indendørs. GPS-modtagerne på jorden skal have fri adgang til satellitternes signaler for at fungere. Derfor kan GPS-sendere ikke altid modtage signaler i skove eller tæt på høje huse og bygninger. Det skal man selvfølgelig lige have med i sine overvejelser ved brugen af GPS.

Mange anvendelsesmuligheder GPS bliver anvendt i mange sammenhænge. Systemet er blevet en næsten uundværlig del af vores hverdag. Her kommer nogle af de sammenhænge, hvor GPS hjælper os: GPS-navigation.

Næsten alle har en GPS-navigation i deres mobiltelefon eller i deres bil. Det gør livet meget lettere, når man skal ud og færdes, hvor man ikke er kendt. Det er ingen sag at køre ind i byer, man ikke kender, når man ikke skal sidde og kigge på et kort samtidigt med, at man skal køre bilen gennem tæt trafik. Tyverisikring.

Efterhånden er det blevet normalt at placere en GPS-tracker i dyre biler, så man kan se, hvor den er, hvis den skulle blive stjålet. Faktisk er det sådan, at nogle forsikringsselskaber ikke vil forsikre en dyr bil medmindre den er udstyret med en GPS-tracker. Man kan naturligvis benytte en tracker til andre kostbare ting, man gerne vil have styr på hvor er. Flådestyring.

Hvis en virksomhed har firmabiler på landevejene, som skal koordineres, kan man få et flådestyringsprogram. Det fungerer ved, at der placeres en GPS-tracker i alle biler, som så viser bilernes placering på et kort. Det giver et virkelig godt overblik over, hvor bilerne og dermed medarbejderne er og kan derfor lette og effektivisere både koordineringen og arbejdet i marken.