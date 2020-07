Glamping i Fredensborg

En underskøn naturoplevelse tæt på de flotteste danske slotte, bedste strande og hyggeligste havne.

Hvis du har lyst til at koble fra og nyde sommeren på en måde, der er lidt udover det sædvanlige, så læs med her. Det er glamping i særklasse, og der er ikke er sparret på noget på dette glamping sted i Nordsjælland.

I overnatter i et telt ved en lille skovsø. Ved skovsøen har i rig mulighed for at benytte jer af vildmarksbadet i det ene hjørne og tømmerflåden i det andet. I den modsatte ende kan I sætte jer til rette i en tøndesauna, hvorfra man også kan nyde synet af den idylliske sø. Jeres telt er udstyret med et solsejl, behagelig dobbeltseng, lænestole og endda en lysekrone. På terrassens isolerede trægulv finder i både en grill og krydderurter ved siden af jeres terrassesæt med hynder.

Og det er bare jeres opholdssted. Hvis I er til sand og saltvand, skal i blot ud på en femten minutters tur. Det samme gælder, hvis I vil på udflugt til kystbyerne, havnene og seværdighederne. Det kan være, at I vil i sommerhusstemning i Hornbæk eller spise is i Rungsted Havn. Det kan også være, at I vil besøge Kronborg, Louisiana eller Frederiksborg slot? Måske vil I endda holde jer til Fredensborg en dag, hvor dronningens fortrukne residens fx er at finde. Esrum Sø, lokale spisesteder, store skove, vandsport.

Listen er lang, udfordringen bliver nok nærmere at begrænse sig. Rammerne er i hvert fald sat for en ferie i særklasse, hvem skal du have med? Se stedet her og prøv glamping i Danmark-