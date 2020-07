Glamping: den nye, populære måde at holde ferie på

Glamourøs camping, luksus naturoplevelser, komfortabel ferie udendørs. Der er mange beskrivelser, men hvad er Glamping egentlig?

Glamping er en ferieform med en popularitet, der går stejlt opad. Danskerne er især i disse tider begyndt at tage det til sig. I al sin enkelthed handler det om at komme tættere på naturen, men uden at skulle gå på kompromis med kvalitet, komfort og alt det, som hører en dejlig ferie til. Besværet er skåret fra, luksussen er skruet op, og du befinder dig midt i noget af det bedste, naturen har at byde på.

Vi har vel alle prøvet at gå en tur i skoven eller køre gennem de bølgende marklandskaber. Men har vi også prøvet at rent faktisk bo de skønne steder, som vi elsker. Med glamping har du muligheden. Det kan enten være en hytte i trætoppene, et luksustelt i skovkanten eller hvad man nu har lyst til. Du er altså ikke en længere en forbipasserende. Det er egentlig to ting, som vi alle kender, der nu kombineres. Man kan sige, at natur og luksus er smeltet sammen i en forfriskende og afslappende cocktail.

Fænomenet er nyt i Danmark, men det har faktisk eksisteret længe udenfor landets grænser. I USA og England er det næsten en selvfølge, at man ved, hvad glamping går ud på. Det har i lang tid været tæt forbundet med ’staycation’, et andet fænomen, hvor man, som ordet antyder, tager på ferie i sit hjemland. Som vi jo allerede ved, har Danmark masser af naturoplevelser at byde på, og det er derfor med god grund, at du nu kan få lov at opleve det på første hånd og på første klasse. Læs mere om Glamping her.