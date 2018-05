Happy bride and groom at the wedding walk

Gå på jagt efter de perfekte gaveidéer til sommerens bryllupper

Den anden derimod kræver lidt research, og at du får gjort dig nogle tanker, så du ultimativt kan gøre brudeparret endnu gladere, end de er i forvejen: nemlig ved at købe den rette bryllupsgave. Men hvordan opnår man den fornødne inspiration ? Og hvordan kan man vide sig sikker på, at brudeparret bliver glade for den gave, du ender med at købe? Her er tre tips som forhåbentligt kan råde bod på din tvivl og guide dig på rette spor inden sommerens store fest eller fester.

Sommeren byder som oftest på størstedelen af årets bryllupper, og det er naturligvis derfor en dejlig tid for både brud, brudgom og alle dem, som kommer med som gæst. Såfremt man er gæst og ikke vært har man imidlertid to vigtige opgaver. Den første er ganske nem: smil, vær glad og bidrag til den gode stemning til festen.

1. Køb noget, der passer til både bruden og brudgommen

Det første tip virker ganske enkelt, men ikke desto mindre er der mange, der hopper direkte i fælden. Kort sagt ender de med at købe en gave, som mest af alt egentligt bare er en gave til henholdsvis bruden eller brudgommen.

Dette kunne for eksempel være kammeraten, som køber et fadølsanlæg, der i den grad ikke falder i brudens smag – eller veninden, der giver et spaophold, som ikke nødvendigvis passer til brudgommens præferencer.

Gå i stedet for på jagt efter noget, som med sikkerhed vil være et hit hos begge parter. Såfremt de begge drikker kaffe, kan du eksempelvis overveje diverse kaffebryggere på markedet. Der findes et hav at vælge imellem, og selv hvis den ikke står på ønskesedlen, kunne man sagtens forestille sig, at de ville blive glade for at eje én.

Hvis du står i den situation, at du primært har kendskab til én af de to parter, der bliver gift, kan du med fordel forhøre dig hos nogle af de andre deltagere på gæstelisten. Det er immervæk umuligt at finde på den perfekte gaveidé, hvis man ikke kender til en persons interesser og præferencer.