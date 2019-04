Gå foråret frisk i møde - uden herpes

Langt de fleste voksne i Danmark har herpesvirus i kroppen, men ikke alle oplever generne ved et udbrud - deres immunsystem har simpelthen evnen til at holde udbruddet nede. Andre døjer flere gange om året med skæmmende forkølelsessår, der først fremtræder som smertende, væskende blærer ved slimhinderne særligt ved mund og læber, og senere forvandles til skorpende sår. Udbrudsprocessen tager omkring 9-13 dage. Færre lider af den alvorligere herpes på genitalierne, som dog forårsages af en anden herpestype end den simple type, som forkølelsessåret tilhører. Det er vigtigt at søge behandling hos læge, hvis man er blevet smittet med genitalherpes, og kuren er heldigvis i de fleste tilfælde meget effektiv.

Frygter du endnu et udbrud af forkølelsessår i ansigtet, er det med god grund: Det kan ikke blot ødelægge romantiske og festlige stunder, men det kan også være forbundet med stor skam, da man føler at man bærer rundt med en smittekilde i ansigtet og at alle ser på såret hele tiden.

Det er den tid på året hvor knopperne på træerne springer ud - og desværre også højsæson for forkølelsessår! Vinterens kolde og mørke tid har sat sit præg på immunsystemet og med forårets komme kan man være uheldig at fange sig en forårsforkølelse. Den slumrende herpesvirus, som forårsager forkølelsessår, ser derfor snittet til at bryde ud - ærgerligt, når man jo er klar til at gå ud og nyde solskinnet!

Tag herpesudbruddet i opløbet

Der er dog meget du kan gøre for at forhindre det helt store udbrud af væskeblærer ved læberne! Så snart du ser en lille bule i huden, mærker en prikken eller den første lille hævelse, kan du faktisk behandle udbruddet med et anti-herpesprodukt. Hvis du er heldig kan du stoppe udbruddet helt, eller du vil i det mindste kunne tage brodden af det.

Har du allerede prøvet alverdens af apotekets produkter mod forkølelsessår, men synes ikke rigtig at de er så effektive igen, kan det være gavnligt at angribe problemet fra en anden vinkel. På Herpesfree.dk kan du finde tilbundsgående viden om, hvordan du via særlige kosttilskud effektivt kan forebygge herpesudbrud inde fra - og de bedste råd til produkter og behandling, hvis uheldet er ude og udbruddet er ved at få fat.

Husk at herpesvirus først og fremmest bryder ud, når immunforsvaret er svækket. Så, hvis du vil undgå forkølelsessår såvel som selve forkølelsen, handler det om at sørge for at få masser af sunde C-vitaminer og antioxidanter fra frugt og grønt - og selvfølgelig ikke mindst at holde kyssene lidt for sig selv, hvis ens udkårne er forkølet!