Forøget hygiejne er et must i dagens Danmark

Vi skriver 2020, og pandemien Covid-19, også kendt under navnet Ny Coronavirus, er noget, som alle skal forholde sig til. Selvom tingene lige så stille er begyndt at gå i den rigtige retning og mange ting, er begyndt at blive normale igen, er der nogle ting, som for altid vil være forandret - eller i hvert fald de næste mange år frem. Her er der blandt andet tale om den daglige hygiejne.

Håndsprit og håndvask oftere end nogensinde før

Hygiejne er noget, som de fleste af os bliver introduceret til som børn, og efterfølgende bliver lært op i. Vi ved, at det er nødvendigt at vaske hænder efter et toiletbesøg, og inden at vi begynder at røre ved madvarer. De fleste af os sørger også for at have en håndsprit i nærheden eller vasker hænder ofte, hvis vi er syge.

Reglerne for hygiejne er blevet skærpet markant i forhold til de ting, som vi ellers har været vant til. I dag er det vigtigt, at vi spritter hænderne af, hver gang vi begiver os et nyt sted hen og kommer hjem derfra igen. Det gælder uanset, om der er tale om supermarkedet, besøg hos familien eller blot en gåtur. Hånddesinfektion vil nok være en fast bestanddel af hverdagen for alle fremover.

Når vi vasker hænder, er det vigtigt, at vi gør det grundigt. Anbefalingerne lyder på, at du skal tælle til 20, imens du vasker dine hænder med vand og sæbe. Desuden er afstand en nødvendighed. Ingen kram eller given hånd. Kontanter skal helst undgås og mange steder, er der blevet sat plexiglas op mellem kassemedarbejderen og kunden.