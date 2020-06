Send til din ven. X Artiklen: Forny dit spisebord med et par lækre, nye bordben Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forny dit spisebord med et par lækre, nye bordben

Somme tider kan ens hjem godt trænge til lidt fornyelse, men det er ikke altid nødvendigt at skifte hele møblet ud. Tænk derfor lidt ud af boksen, da du på den måde kan skabe et nyt møbel ud fra det gamle. Det er både miljøvenligt og ikke mindst besparende. En fornyelse kan eksempelvis være nye bordben til dit gamle spisebord – eller du kan finde nogle nye bordben til en gammel plade, som kan agere din nye bordplade. Der er mange muligheder, og vi vil i denne artikel give nogle fif til, hvordan du pifter dit spisebord op, så du får fornemmelsen af, at det er helt nyt, næste gang du sætter dig ved det.

Nye bordben i krom Er du glad for størrelsen på bordet, men fylder benene for meget? Så kan det være en god idé at overveje, om du ikke skal finde et par bordben i krom, stål eller et andet materiale i jern. Disse er meget holdbare, men derudover kan de også blive lavet tyndere end et bordben i træ, hvorfor dette materialevalg kan give et lettere udtryk i rummet som helhed. Hvis du ikke er så vild med et bordben i sølv, så kan man typisk finde bordben i jern, som er blevet farvet. Ofte vil farven være sort, hvilket kan være en rigtig fin kontrast til et træbord. Leder du derfor efter nogle ”lettere” bordben, så kan du overveje et par sorte bordben i krom, som vil være et smukt supplement til en ældre træbordplade.

Bordben i træ til den gamle bordplade Træ er af natur super smukt, hvorfor du sagtens kan sætte et par bordben i træ til et spisebord eller skrivebord. Du skal selvfølgelig holde dig inden for samme træsort, hvis din bordplade også er i træ. Hvis du ikke kan finde det rigtige træ, så kan en løsning dertil være at male bordbenene i en farve, hvilket kan give rummet lidt personlig stil. Bordben til spise- og skriveborde kan nemlig være med til at skabe personlighed i rummet, hvis du vælger at give dem lidt farve. Du kan også vælge at lade træet være, hvilket skaber en mere naturlig stil, hvorfor det er vigtigt, at du så sørger for at lade stilen komme til udtryk på anden vis. Dette kan eksempelvis være igennem en fed lampe eller noget pynt på bordet i form af en personlig vase eller lysestager.