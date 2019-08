Forlænget weekend i Aarhus

Tag en weekend ud af kalenderen og oplev Aarhus, som både er en meget stor og en meget lille by på samme tid

På trods af at Aarhus er Danmarks andenstørste by - og tilmed Jyllands hovedstad, så er det ikke alle danskere, der har været i Smilets By. Hvis du aldrig har været i byen, eller bare godt kunne tænke dig at tage dertil igen, så bringer vi her en række forslag til, hvad du skal lave, mens du er der. Både rutebilstationen og banegården ligger centralt i midten af Aarhus centrum, så det er nemt at starte sin tour de Aarhus, så snart man ankommer til byen.

Alternativt kan du køre hele vejen - eller tage færgen ved Sjællands Odde, hvis du kommer fra Sjællandssiden, så vil din ankomst være ved den nye havnefront, som også er værd at se. Hvis I gerne vil forkæle jer selv med et lækkert sted at overnatte i Aarhus, så er der flere valgmuligheder. Hotel Guldsmeden, Hotel Royal, Hotel Ritz og Villa Provencer er gode bud. Det er nemt at tage et privatlån til at finansiere turen med, hvis du gerne vil bruge din opsparing på noget andet.