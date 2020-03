Fordelene ved kør-selv-ferie

Flere ferier i én

Når du er på kør-selv-ferie, bestemmer du hvor, hvornår og hvad. Vil du gerne opleve flere seværdigheder på én ferie, er en kør-selv-ferie det oplagte valg. Her kan du nemlig køre fra sted til sted, så du ikke behøver ofre en oplevelse, som kan give minder for livet. Det er både vigtigt at have en god plan med sig, og samtidig have forståelse for at nogle gange går planer i vasken. Det vigtigste, I kan pakke, er tålmodighed og et åbent sind.

Det er selvfølgelig også en mulighed blot at køre til ét feriested, og på denne måde spare flybilletten samt medbringe et køretøj til behov. I kan eksempelvis køre ned til en dejlig skiferie i Østrig. Ved Bad Hofgastein er der for eksempel rig mulighed for en dejlig skiferie, hvor det vil være rart at have bilen klar til hjemturen.