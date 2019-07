Folkemødet i Odsherred er for alle

I teltene kan du blandt andet opleve generalsekretær Anders Ladekarl tale om ”Fællesskabets betydning” og forfatter og debattør Knud Romer, der fortæller om kvalitet i et børneliv. Dagen igennem vil der også være musikalske indslag på fællescenen mellem kl. 11 og 15, når det er tid til at skifte i teltene.

Folkemødet i Odsherred afholdes for tredje gang lørdag den 7. september 2019 fra kl. 9.00 til 17.00 på Den Rytmiske Højskole. Igen i år er folkemødet gratis og åbent for alle.

Danmark for Målene

Danmark for Målene lægger vejen forbi Folkemødet i Odsherred, hvor der er fokus på natur og grøn omstilling. Du har mulighed for at gå på opdagelse i deres telte og opleve vejrprofeten Jesper Theilgaard på fællesscenen kl. 10.

Som noget nyt i år er der boder på folkemødet, hvor du blandt andet kan købe pølser, is og pandekager eller nyde godt af højskolens madtelt.

Både på og uden for pladsen er der et væld af fælles aktiviteter for børn såvel som voksne. Vær med til at lave kunstner Martin Nybos folkeskulptur, deltag i kæphestevæddeløb eller tag en tur på glidebane ved Ung i Odsherred. Ved de Små Demokraters telt er der aktiviteter for børn, mens de voksne lytter til oplæg og debatter om nutidens børneliv.

Hvis du ikke selv har bil, cykel eller gode ben, kan du køre med shuttlebus til og fra Vig Station hver halve time. Første afgang fra Vig Station kl. 8.45, hvor sidste afgang fra Den Rytmiske Højskole er kl. 17.15.

Deltag i Folkemødet i Odsherred, og sæt kryds i programmet allerede nu. Læs mere om Folkemødet i Odsherred på kommunens hjemmeside.