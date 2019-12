Send til din ven. X Artiklen: Første kvartal af 2019: 6.000 flere i A-kasse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Første kvartal af 2019: 6.000 flere i A-kasse

Første kvartal af 2019 bød på fremgang af antallet af borgere i Danmark, der er medlem af en A-kasse. Tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings oversigt over antallet af medlemmer i A-kasser viser, at fra 1. januar 2019 og frem til 1. april 2019 steg det samlede antal medlemmer i A-kasserne i Danmark fra 2.191.372 til 2.197.487. Dette giver en stigning på 6.115 medlemmer.

Dog er stigningen faktisk knap 9.000 flere, da der er sket et fald på omkring 3.000 kontingentfritagne medlemmer. Denne medlemsgruppe består primært af studerende. Fra 1. april 2019 og frem til 1. oktober 2019 er antallet af medlemmer i A-kasser igen steget. Her er der sket en stigning på 9.836.

Fremgang hos A-kasser for akademikere Gennem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tal for første kvartal af 2019 er det tydeligt at se, hvordan antallet af unge på længere videregående uddannelser stiger. Medlemsudviklingen stiger nemlig fortsat blandt A-kasser for højtuddannede. Disse A-kasser for akademikere tæller CA A-kasse, MA A-kasse, Akademikernes A-kasse og AJKS.

Hvorfor er det så vigtigt at være A-kasse-medlem? Prisen for at være medlem af en A-kasse varierer fra organisation til organisation. Dog ligger A-kassepriserne som regel på cirka 500 kroner om måneden. For nogle er dette en stor post i budgettet, men det er altså et område, der ikke må spares væk. A-kasse er en forkortelse for arbejdsløshedskasse, og arbejdsløshed er netop det, en A-kasse går ind og forsikrer dig ved.

Bliver du arbejdsløs, har du været medlem af en A-kasse mindst et år og har du haft et fuldtidsjob i mindst ét ud af de sidste tre år, vil du være dagpengeberettiget. Som nyuddannet skal du blot have været medlem af en A-kasse uafbrudt mindst et år. Er du ikke medlem af en A-kasse, vil alternativet være kontanthjælp. Denne udbetalt er væsentligt lavere end dagpenge.

A-kasser er meget mere end blot dagpenge Selvom retten til dagpenge er blandt de væsentligste grunde til, at danskerne melder sig ind i en A-kasse, er det ikke A-kassens eneste fordel. Du får nemlig mere end dette. Udbyttet varierer fra A-kasse til A-kasse, men du får i langt de fleste tilfælde adgang til:

Hjælp til efteruddannelse, hvis du er lavt uddannet og arbejdede i et felt med småt arbejde

Netværksmøder og kurser, hvis du er højtudannet og ønsker at specialisere dig yderligere

Ydelser såsom efterløn og sygedagpenge under sygdom

Fordel i overenskomstforhandlinger, hvis du har fagforening og A-kasse samlet.