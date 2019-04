Send til din ven. X Artiklen: Følg et af tidens hotteste boligtrends: Maling! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Følg et af tidens hotteste boligtrends: Maling!

Hvis du åbner et hvert boligmagasin i dagens Danmark, så ser du ikke længere kedelige, hvide vægge. I stedet ser du et væld af smukke, intense farver. Det er nemlig igen blevet rigtig moderne at male væggene i unikke farver. Det betyder at hverdagen bliver knap så kedelig, og i stedet blot mere farverig. Det tilføjer personlighed til din bolig, det gør den spændende og hyggelig. Her prøver vi at komme med ideer til, hvordan du kan male personlighed frem i dit hjem.

At turde gå all in Vil du have mest muligt personlighed frem i din bolig, så handler det om at male alle væggene, og ikke blot nøjes med én enkelt væg. Et godt udgangspunkt er at undersøge det store sortiment af vægmaling der findes på markedet. Dette kan være med til at give stor inspiration til netop den farve, som passer til dit hjem. Det kunne for eksempel være at male stuen i en mørk, blå farve. Eller skulle det være en aubergine-farve i køkkenet? Eller lyserød vægmaling med glans på børneværelset? Der er et væld af typer vægmaling, så det er kun fantasien der sætter grænser. Det handler om at komme frem til hvilke farver, du tør, og som du kan holde ud at kigge på i længere tid af gangen. Er det for meget af det gode, så kan du også nøjes med at male én enkelt væg i stuen eller køkkenet. Dette skaber en hyggelig krog samt en dejlig, personlig kontrast til det hvide. Samtidig behøver du ikke være bange for, at dit hjem bliver for mørkt eller voldsomt med de mange farver.