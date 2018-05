Flyforsinkelse og flyaflysning i CPH lufthavn

Pinsen var i Københavns Lufthavn (CPH) præget af en del flyforsinkelser og flyaflysninger. SAS og Norwegian var blandt de flyselskaber, der lod passagererne vente på sig. CPH havde 2.030 afgange og ankomster fra d. 19.5 til d. 21.5. Men der var også en del forsinkelser og aflysninger, med SAS som den klare topscorer med 29 forsinkelser og 17 aflysninger. SAS står da også for 766 ud af de 2030 ankomster og afgange mod Norwegians 314 på andenpladsen, Ryanairs 106 på tredjepladsen og easyJets 104 på fjerdepladsen. Her er top 5 forsinkede flyselskaber over forsinkelserne (over 60 minutter) i pinsen i CPH – pr. selskab:

Flyselskaber med flest forsinkelser

SAS: 29 forsinkelser over en time

Norwegian: 15 forsinkelser over en time

easyJet: 6 forsinkelser over en time

Brussels Airlines: 4 forsinkelser over en time

Swiss, Ryanair, Air Cairo kommer ind på en delt 5. plads med hver 2 forsinkelser over en time.