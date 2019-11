Send til din ven. X Artiklen: Flere og flere vælger kryptovalutaen til Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere og flere vælger kryptovalutaen til

Bitcoin er en digital kryptovaluta, som man kan købe mange steder over nettet. Der findes mange forskellige slags kryptovaluta, men en af de mest populære kryptovalutaer er bitcoin, som du måske allerede har hørt om. Men der findes også mange andre slags kryptovalutaer, blandt andet binance coin, som også er meget populære blandt forbrugerne, der køber kryptovaluta.

Bitcoin Bitcoin er en god investeringsmulighed, da den har ret meget vækst, og dens værdi stiger og stiger. Du kan både bruge bitcoin – altså købe noget for dem, men den meste oplagte mulighed er at investere i dem. Du kan også overføre billigere med bitcoin, da kryptovalutaen ikke er knyttet til nogen bank. Det betyder, at der ikke skal være en bankmand, som tjekker det hele igennem, hvorfor transaktionens gebyrer er billigere.

Det er en god investering af den grund, at bitcoin ikke er styret af nogen banker eller andet, det styres groft sagt af udbud og efterspørgsel. Det er blevet bestemt på forhånd, hvor mange bitcoins der kommer til at blive lavet, hvorfor udbuddet vil blive konstant, mens efterspørgslen indtil videre nærmest kun er steget.

Binance Coin Binance coin er også en kryptovaluta, som er nyere end bitcoin. Binance coin er en anden form for kryptovaluta, som er en god investeringsmulighed, hvilket den for det meste bliver brugt til. Mangler du derfor et nyt investeringsprojekt kunne binance coin være en god kandidat. Det er en god idé at sætte sig ind i kryptovalutaen, inden du investerer, da det er et relativt nyt fænomen. Det har eksisteret de sidste ti år, og det er kun blevet mere og mere populært.

Binance coin er en endnu nyere kryptovaluta, hvorfor det er en god idé at forhøre dig omkring en investering i binance coin i stedet for bitcoin, inden du går i gang. Der er mange, der allerede har investeret i binance coin, hvorfor det ikke er en farlig investering, men der er alligevel lidt risikoer ved at investere i kryptovaluta.