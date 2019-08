Flere og flere danskere køber en trampolin til baghaven

Når man kører igennem det danske landskab i de større byer, så er der efterhånden ikke mange baghaver, der ikke indeholder én eller anden form for havetrampolin. Dette blå og sorte landskab lavet af plastik og polyester er et fascinerende syn, som dog ofte i blæsevejr kan blive forvandlet til kaos, og der er intet, der tyder på, at havetrampolinen er på retræte - snarere tværtimod. Flere og flere danskere køber en havetrampolin til børnene og de barnlige sjæle, og der er da også mange positive effekter ved at hoppe på trampolin.

Når man hopper på trampolin, så får man aktiveret en masse forskellige muskelgrupper, der alle samarbejder for, at man kan holde balancen. Dette styrker selvsagt evnen til at balancere, og herudover forbrænder man også en del kalorier ved at hoppe op og ned i flere timer. Dermed er trampolinen faktisk en ganske god kilde til motion for folk i alle aldre - og der er derfor god grund til at skubbe de mindste af trampolinen indimellem.

Når man skuer ud over landskabet af havetrampoliner , så kan det være svært at forstå, hvorfor så mange danskere vælger at bruge det meste af haven på en stor, hoppende overflade. I langt de fleste tilfælde er der naturligvis tale om, at de mindste medlemmer af familien har haft en finger med i spillet, og selvom trampolinerne ofte bruges til sjov og spas, så er der også andre positive effekter end godt humør ved at hoppe på trampolin.

Børnene vælger computeren og den digitale verden fra

Én anden grund til, at mange vælger at få en havetrampolin i baghaven, er simpelthen for at give børnene et alternativ til de mange muligheder foran computeren. Danske børn og unge bruger mere og mere tid foran computeren, og i mange tilfælde bunder det i, at der ikke er et sjovt alternativ, når det kommer til udendørs leg. Af netop denne grund vælger mange danskere at investere i en trampolin, der får børnene til at vælge udeliv og motion fremfor Fortnite og YouTube.

I mange familier oplever man, at børnene til at starte med bruger trampolinen hele tiden og slet ikke er til at rive væk fra den igen. Når denne fascination har lagt sig vil de fleste børn begynde at lede efter nye ting at lave, og derfor bliver trampolinen ikke brugt i samme grad. Selvom dette lyder som et godt argument for ikke at købe en trampolin, så viser det sig dog ofte, at børnene vender tilbage til trampolinen igen og igen. Der er mulighed for at finde på kreativ lege på trampolinen, og der er noget tiltrækkende ved en trampolindug i sommerens sol.